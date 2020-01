Znamiona u dzieci

Różnego typu plamki na skórze u niektórych dzieci pojawiają się już w pierwszych tygodniach życia. Mogą mieć rozmaite zabarwienie, rozmiary oraz kształty.

Zdjęcie Niektóre naczyniaki płaskie mogą być umiejscowione w okolicy głowy /123RF/PICSEL

Niektóre powstają wskutek trudów porodu i szybko zanikają. Inne tworzą się u maleństwa już w pierwszych trzech miesiącach ciąży w wyniku nieprawidłowego rozwoju komórek, budujących skórę dziecka. Choć wiadomo, że niektóre mają podłoże genetyczne, przyczyny powstawania większości z nich nie są znane.

Mimo że czasem wyglądają groźnie, zwykle nie wymagają leczenia, a część z nich z wiekiem blednie lub w ogóle zanika. Jednak nie wszystkie. Sprawdź więc, jak należy postępować ze znamionami u dziecka oraz kiedy warto pójść z malcem na konsultację do specjalisty.



Nieregularne i płaskie plamy

Zwykle są różowe, czerwone lub sine - i nie wystają ponad powierzchnię skóry. Mają nieregularne kształty i różną wielkość (ich średnica może mieć od 1 do nawet kilkunastu cm).

- Naczyniaki płaskie, bo tak brzmi ich fachowa nazwa, pojawiają się zwykle tuż po urodzeniu, jednak czasem trudno je dostrzec, gdyż są dość jasne. W kolejnych tygodniach i miesiącach życia dziecka nabierają stopniowo coraz intensywniejszego koloru. Z wiekiem niektóre bledną, jednak nie znikają całkowicie - wyjaśnia dr Lidia Ruszkowska, dermatolog dziecięcy.



- Takie zmiany nie są groźne i usuwa się je tylko wtedy, gdy znajdują się w widocznym miejscu i szpecą smyka - dodaje nasz ekspert. Zabieg można jednak wykonać u dziecka dopiero po 12. roku życia.



Uszczypnięcia na czole lub potylicy

Niektóre naczyniaki płaskie mogą być umiejscowione w okolicy głowy.



- Nazywa się je dziobnięciami bociana. Są to małe, płaskie, różowe lub czerwone plamki, będące pamiątką po porodzie - tłumaczy specjalista. Powstają podczas przeciskania się dziecka przez kanał rodny, co powoduje rozszerzenie się drobnych naczyń krwionośnych, widocznych potem jako plamki. Nie wymagają one konsultacji u dermatologa, gdyż są niegroźne i same ustępują (całkowicie lub prawie całkowicie), zanim brzdąc skończy 4 lata.



Szkarłatne znaczki

To naczyniaki jamiste, zwane też truskawkami i malinkami, gdyż swoim kolorem i wyglądem przypominają powierzchnię tych owoców. - Choć wystają ponad powierzchnię skóry i wyglądają jak miękkie guzy, podobnie jak znamiona płaskie są łagodne - uspokaja dermatolog. Tuż po urodzeniu się malca znamiona wypukłe mają zazwyczaj postać małej kropki (czasem uwidaczniają się dopiero po kilku tygodniach), ale dość szybko powiększają się: w pierwszym roku zwykle do rozmiarów plamy o średnicy kilku centymetrów, w drugim - już wolniej.



Potem raczej nie zmieniają wielkości, za to stopniowo bledną do koloru szaroperłowego i stają się mniej widoczne lub zupełnie zanikają (zwykle nim dziecko pójdzie do szkoły). Dlatego nie usuwa się ich nawet ze względów estetycznych. Wymagają kontroli specjalisty, jeżeli występują w okolicy powieki, nosa, wargi i uciskają je lub gdy są bardzo rozległe. Lekarz musi wówczas wykluczyć obecność naczyniaków w narządach wewnętrznych.