Ziemniaki – balsam dla jelit

Powszechnie posądzane o wyjątkowo wysoką kaloryczność i niedoceniane z uwagi na relatywnie niską cenę – ziemniaki mają nam sporo do zaoferowania. Działają kojąco na śluzówki przewodu pokarmowego i sprzyjają optymalnej pracy jelit. Jak serwować ziemniaki, by w pełni skorzystać z ich walorów odżywczych i zdrowotnych?

Zdjęcie Jeśli zależy nam na optymalnym wykorzystaniu wartości odżywczych i leczniczych, gotujmy ziemniaki w mundurkach /123RF/PICSEL

Dla jednych są niemal codziennym obowiązkowym elementem głównego dania obiadowego. Dla innych mają pierwsze miejsce na liście produktów zakazanych. Od lat powtarzany jest mit o wyjątkowo wysokiej kaloryczności ziemniaków, co ma swoje źródło w zwyczajach tradycyjnej kuchni polskiej. Serwowane z tłustym mięsem i polane obficie sosem faktycznie są składnikiem wysokoenergetycznego posiłku.



Sam ziemniak nie wyróżnia się szczególnie kalorycznością. Wszystko zależy jednak od sposobu, w jaki jest serwowany. 100 gramów gotowanych ziemniaków to nie więcej niż 70-90 kcal. Ta sama porcja ziemniaków smażonych podnosi kaloryczność nawet czterokrotnie.

Jak przyrządzać ziemniaki?



Jeśli zależy nam na optymalnym wykorzystaniu wartości odżywczych i leczniczych, gotujmy ziemniaki w mundurkach, w małej ilości wody. Pozbądźmy się nawyku obierania i trzymania ich w wodzie na długo przed gotowaniem. Większość wartości odżywczych zostanie wówczas w wodzie, którą wylejemy do zlewu. Ziemniaki gotowane w łupinach tracą około 10 proc. witaminy C, a obrane - co najmniej 25 proc.



Dobrym sposobem jest również gotowanie ziemniaków na parze czy pieczenie. Najbardziej kaloryczne i ciężkostrawne są ziemniaki smażone: mowa tu zarówno o frytkach, jak i plackach ziemniaczanych. Trudno się też w nich doszukać wartości odżywczych, bo podczas ucierania i smażenia witaminy ulegają utlenianiu i giną.



Korzyści dla zdrowia



Ziemniaki gotowane są zdrowym i lekkostrawnym produktem, z którego nie muszą rezygnować ani diabetycy, ani osoby borykające się z nadwagą czy otyłością. Kluczowa jest oczywiście rozsądna porcja. Jakie możemy mieć z nich korzyści?



Ziemniaki sprzyjają dobrej pracy jelit.

Dzięki zawartości witaminy U mają właściwości przeciwwrzodowe.

Działają gojąco, zmiękczająco i zabliźniająco na śluzówki układu pokarmowego.



Działają przeciwwirusowo.



Hamują rozwój grzybów i bakterii.

Mają korzystny wpływ na nerki i zdolność rozpuszczania kamieni nerkowych.



Działają moczopędnie (zawierają potas).



Mają właściwości przeciwszkorbutowe (zawierają witaminę C).

Działają przeciwnowotworowo.

Łagodzą objawy zgagi.

Z uwagi na zawartość rutyny korzystnie wpływają na pracę serca.



Ewa Koza, mam smak.com