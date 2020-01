Witamina C

Zawiera ją większość warzyw i owoców, ale wiele czynników ją niszczy.

Zdjęcie Warzywa i owoce najlepiej jeść na surowo, przyrządzane na parze lub krótko gotowane /123RF/PICSEL

Jak działa?



Reklama

Poprawia odporność organizmu. Ułatwia wchłanianie żelaza. Chroni przed skutkami zanieczyszczenia środowiska. Bierze też udział w produkcji kolagenu, który jest składnikiem m.in. skóry, kości oraz zębów.

Gdzie jej szukać?



W owocach i warzywach - także mrożonych. Nie brak jej m.in. w kiwi, porzeczkach, truskawkach, malinach, jabłkach, cytrusach, ziemniakach, papryce, brokułach, brukselce, kapuście, marchewce oraz pomidorach.

Aby dobrze się wchłaniała: truskawki, jabłka, brokuły, pomidory i inne tego typu przysmaki należy kupować w niewielkich ilościach. Chodzi o to, by zjeść je w ciągu 1-3 dni, bo produkty które długo leżą (zarówno w sklepie, jak i w domu), są mniej zasobne w witaminę C, niż te świeże.



Warzywa i owoce najlepiej jeść na surowo, przyrządzane na parze lub krótko gotowane (wysoka temperatura niszczy witaminę C) w małej ilości wody (później warto ją wykorzystać, bo to do niej uciekają cenne składniki z przyrządzanych produktów).



Ponieważ utratę witaminy C przyspiesza także kontakt z powietrzem, soki i surówki należy przygotowywać tuż przed posiłkiem. Ucieczce składnika sprzyja również moczenie produktów (lepiej płukać je pod bieżącą wodą) i rozmrażanie w temperaturze pokojowej lub wyższej, a także wielokrotne podgrzewanie dania - tego unikajmy.