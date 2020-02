Sześć połączeń, z których warto zrezygnować

Jedzenie to aspekt życia, który demokratycznie dotyczy każdego z nas. W ostatnich latach zdecydowanie rośnie świadomość żywieniowa. Rozmawiamy już nie tylko o smakach, ale i wartościach odżywczych.

Zdjęcie Wielu z nas trudno byłoby zrezygnować z dodawania cytryny do herbaty /123RF/PICSEL

Wiele dyskusji dotyczy łączenia produktów i związanych z tym konsekwencji dla zdrowia. Sprawdźmy sześć najbardziej kontrowersyjnych zestawów.

Reklama

Herbata z cytryną

Herbata to jeden z najpopularniejszych napojów, po jaki sięgają Polacy, zwłaszcza w zimowych miesiącach. Dlaczego eksperci odradzają łączenie jej z cytryną?



Zawarty w liściach herbaty glin pod wpływem obecnych w cytrynie kwasów zmienia się w groźny dla naszego zdrowia cytrynian glinu. Temu z kolei naukowcy przypisują odpowiedzialność za rozwój choroby Alzheimera i zwiększoną kruchość kości.



Co jeśli najdzie nas wyjątkowo silna ochota na wypicie herbaty z cytryną? Poczekajmy, aż napar się zaparzy i dopiero wtedy dodajmy owoc. Zminimalizujemy w ten sposób negatywne konsekwencje.

Kawa z mlekiem

Okazuje się, że to też nie jest korzystny dla zdrowia zestaw. Zawarte w kawie szczawiany wiążą obecny w mleku wapń, czyniąc go niedostępnym dla naszego organizmu. Powiedzmy, że to nie jest jeszcze duży problem: pozbawiamy się zysku z wartości odżywczej mleka. Jednak to nie wszystko.

Z połączenia kawy z mlekiem powstają kryształki szczawianów, które mogą odkładać się w naszych drogach moczowych. Dodatkowo kwasy zawarte w kawie reagują na białko z mleka utrudniając jego trawienie.

Często odczuwasz dyskomfort trawienny? Zaobserwuj czy przyczyna nie tkwi w nawyku picia kawy z mlekiem.

Ogórki i pomidory

Świeże ogórki są cennym odżywczo produktem, który najlepiej zjadać solo. Obecna w nich askorbinoza niszczy bowiem zawartą w pomidorach, papryce, natce pietruszki, brokułach i wielu innych warzywach witaminę C.

Niedobory witaminy C to osłabienie, apatia, niższa odporność, utrudnione gojenie ran. Choć występuje ona w większości warzyw i owoców, jest wyjątkowo ulotną witaminą (nieodporną na obróbkę termiczna, krojenie czy szatkowanie), więc nie warto nieuważnie jej tracić.

Pomidory z białym serem

Zawarte w pomidorach kwasy: cytrynowy, jabłkowy, kumarynowy łączą się z wapniem z twarogu tworząc nierozpuszczalne kryształki, które odkładając się w stawach powodują ból i szybsze ich starzenie.