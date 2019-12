Ma dziwną wysypkę i brak apetytu? Te nietypowe objawy mogą świadczyć o pasożytach w organizmie.

Glista ludzka



To 20-, 40-centymetrowy robak pasożytujący w jelicie cienkim. Jaja glisty przenoszą się zwykle poprzez nieumyte ręce po korzystaniu z toalety, skąd mogą trafić do pokarmu lub do wody pitnej. Jak malec się zaraża: Maluch może połknąć jaja z zanieczyszczonym pokarmem lub wypić skażoną nimi surową wodę.



Objawy: Suchy, męczący kaszel, a także świąd skóry, wysypka. Czasami dziecko ma czerwone, podrażnione spojówki, jak przy alergii. Nie może spać, cierpi na bóle brzucha, wymiotuje.



Leczenie: Zwykle lekarz zaleca przeprowadzenie kuracji z zastosowaniem preparatów typu albendazol, mebendazol, pyrantel, które wyeliminują pasożyty z organizmu malca. Po 2 tygodniach ponownie trzeba pobrać kał do badania, aby sprawdzić, czy przebyte leczenie było skuteczne.



Włosogłówka



Jaja tego pasożyta roznoszą muchy (przenoszą je z gleby na produkty spożywcze). Jak malec się zaraża: Nie przestrzegając zasad higieny i jedząc skażony pokarm.



Objawy: Dziecko nie chce jeść, ma częste bóle głowy i dziwną wysypkę na skórze. Może też nagle zacząć tracić na wadze (włosogłówki żywią się krwią i doprowadzają do spadku masy ciała i anemii).



Leczenie: Włosogłówczycę zwykle leczy się pyrantelem lub albendazolem.



Konsultacja: dr n.med. Paweł Grzesiowski, pediatra, immunolog