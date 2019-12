Ostropest plamisty – na świątecznym zapleczu

Planujemy, kupujemy, gotujemy. Aranżujemy wyjątkową oprawę świąt. Pomyślmy choć przez chwilę z troską o swoim ciele. Ostropest plamisty pomoże nam zadbać o komfort trawienny i radość z biesiadowania.

Zdjęcie Ostropest możemy dodać do jogurtu, owsianki, sałatki czy jako posypkę do kanapek, a nawet dań mięsnych /123RF/PICSEL

Wszyscy mamy teraz pełne ręce roboty. Trzeba przecież kupić niecodzienną ilość jedzenia, a następnie to wszystko upiec, ugotować, usmażyć. W trakcie świąt, gdy my będziemy się rozkoszować smakołykami, ogrom pracy będą miały nasze trzewia. Boże Narodzenie to nie są wakacje dla układu pokarmowego. On wtedy pracuje na najwyższych obrotach. Tytaniczną pracę wykonuje żołądek, jelita, a także wątroba. Jej rola jest nie do przecenienia.



Funkcje wątroby



Wątroba jest największym gruczołem w ludzkim organizmie i pełni w nim szereg ważnych dla zdrowia i życia funkcji. Ma istotne znaczenie w zarządzaniu gospodarką węglowodanową, tłuszczową i białkową. Jest zbiornikiem podstawowego materiału energetycznego, a także witamin: A, D i B12 oraz żelaza. Wątroba produkuje niezbędną do trawienia tłuszczów żółć. Gruczoł pełni ważną funkcję immunologiczną - redukuje działanie drobnoustrojów chorobotwórczych. Ma też ogromne znaczenie w odtruwaniu organizmu: neutralizuje toksyny zawarte w pokarmie, oczyszcza komórki z alkoholu i toksycznego działania leków.



Wątrobę można porównać do wielkiego filtra, który selekcjonuje, odsiewa i unieszkodliwia toksyczne substancje. Warto wesprzeć ją w tych działaniach, zwłaszcza w trakcie świąt, kiedy zjemy więcej, niż na co dzień. Dobrym rozwiązaniem jest ostropest plamisty.



Susz ziołowy



Ostropest stymuluje regenerację starych i wytwarzanie nowych komórek wątroby. Lecznicze działanie mają nasiona ostropestu plamistego, które bez problemu kupimy w całości lub mielone. Jak je przygotować? Całe nasiona mielimy przed użyciem, a następnie dwie łyżeczki suszu zalewamy niewielką ilością przegotowanej wody. Odstawiamy na kilka minut, wypijamy płyn i zjadamy pozostałe w filiżance resztki.



Ostropest możemy dodać do jogurtu, owsianki, sałatki czy jako posypkę do kanapek, a nawet dań mięsnych. Efekty będą zauważalne już po dwóch tygodniach regularnego spożywania nasion ostropestu. Aby kuracja miała sens, powinna być stosowana nie krócej niż przez miesiąc.



Działanie lecznicze



Właściwości ochronne względem komórek wątroby ostropest zawdzięcza sylimarynie, która stabilizuje błony komórkowe hepatocytów wątrobowych. Tym samym chroni wątrobę przed działaniem związków toksycznych i pobudza jej zdolności regeneracyjne. Ostropest zapobiega uszkodzeniom komórek wątroby nie dopuszczając, by toksyny łączyły się z ich powierzchnią.



Roślina ma właściwości łagodzenia stresu oksydacyjnego. Przywraca równowagę wewnętrzną organizmu i zapobiega nadmiernemu namnażaniu się wolnych rodników. Działa przeciwnowotworowo. Jest również skuteczna w niwelowaniu dolegliwości żołądkowo-jelitowych takich jak zgaga, wzdęcia i kłopoty z apetytem.