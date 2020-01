Moc afrodyzjaków z natury

W potocznym rozumieniu afrodyzjaki to preparaty, które budzą i wzmacniają siły miłosne. Okazuje się, że ich dobroczynny wpływ na organizm jest zdecydowanie szerszy. Cynamon, lubczyk i imbir – co warto o nich wiedzieć?

Cynamon



Cesarze chińscy stosowali go głównie w celu rozbudzenia energii seksualnej. Najlepszy cynamon pochodzi z Cejlonu. Jest niezwykle ceniony w różnych zakątkach świata. Cynamon wzmacnia serce, ułatwia oddychanie, niweluje zmęczenie, wpływa na poprawę samopoczucia. Powinien być obecny w naszym jadłospisie w sezonie infekcyjnym, gdyż działa przeciwwirusowo i wzmacnia system immunologiczny do obrony przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Naukowcy są zgodni, co do jego działania antynowotworowego, może być szczególnie pomocny w walce z rakiem jelita grubego.



Cynamon to też skuteczne antidotum na zatrucia pokarmowe, brak apetytu czy biegunki. Obniżając poziom cholesterolu we krwi działa przeciwmiażdżycowo. Spożywany codziennie pomaga normalizować poziom cukru we krwi i chroni przed rozwojem cukrzycy typu II. Reguluje gospodarkę węglowodanową i sprzyja pozbywaniu się nadmiaru tłuszczu z organizmu, dzięki czemu cynamon jest sprzymierzeńcem dobrej sylwetki.



Śmiało dodajmy go do porannej kawy, owsianki, musów owocowych, deserów, ciast, ciasteczek, dań słodkich i wytrawnych.



Lubczyk Jest piękną byliną i może być ozdobą każdego ogródka. Liście lubczyku żute po zjedzeniu czosnku skutecznie znoszą jego ostry i nie przez wszystkich lubiany aromat. Posiekane listki dodane do sałatki nadają jej smak selera. Najcenniejszy odżywczo jest jednak korzeń tej rośliny. Z powodzeniem zastąpi maggi i kostki rosołowe, nadając naszej sztandarowej zupie niedzielnej wyjątkowy smak i aromat.

Świeży lub suszony korzeń jest środkiem moczopędnym polecanym szczególnie przy przeziębieniach, kłopotach z nerkami, kołataniach serca. Jest pomocny przy przeziębieniach i różnego pochodzenia infekcjach, działa napotnie i sprzyja usuwaniu flegmy i skraca czas choroby. Powinien być spożywany przy braku apetytu i nieżycie żołądka. Może być naturalnym antidotum przy zakłóceniach miesiączkowania, redukuje ból i skurcze macicy. Budzi popęd seksualny.

Jest wskazany dla borykających się z reumatyzmem, zapaleniem pęcherza moczowego, zapaleniem nerek, zatrzymaniem moczu, niewydolnością wątroby, dyskomfortem trawiennym, wzdęciami i dolegliwościami sercowymi.

Imbir



Przez Arabów uważany jest za szczególnie silny afrodyzjak, który dodają do leków weterynaryjnych podawanych zwierzętom domowym w celu zwiększenia ich płodności. Roślina była bardzo ceniona już w starożytności. Oprócz zwiększania sił witalnych imbir korzystnie wpływa na nasz wzrok i ma silne działanie przeciwbólowe - jest skuteczny nawet przy silnych migrenach. Jest dobrym wyborem w przypadku kłopotów trawiennych, przy utracie apetytu czy dla zmagających się z mdłościami kobiet ciężarnych.



Drobno starty korzeń imbiru możemy dodawać do sałatek, kanapek, dań mięsnych i makaronów. Roślina dobrze sprawdza się również serwowana w postaci świeżych naparów.



