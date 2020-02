Jarmuż – król zimowych warzyw

Zielone liście jarmużu możemy przygotować i podać na wiele sposobów. Ich smak jest dyskusyjny, ale wartości odżywcze nie pozostawiają złudzeń. To warzywo zdecydowanie warto włączyć do jadłospisu.

Zdjęcie Jarmuż należy do rodziny warzyw kapustnych /123RF/PICSEL

Najwięcej zyskamy spożywając surowe liście, które możemy dodać do sałatek, surówek, soków i musów owocowo-warzywnych. Dla oswojenia wyrazistego smaku warto zacząć od jarmużu, który poddamy obróbce termicznej. Warzywo możemy zapiekać, smażyć i gotować.



Im krótszy czas obróbki i niższa temperatura, tym więcej jego wartości odżywczych zachowamy. Nie oznacza to jednak, że smażony jarmuż będzie bezwartościowy. Dobrą opcją na start są jarmużowe chipsy. Ich niepowtarzalny smak przekonał wielu sceptyków, by zaprosić jarmuż na stałe do jadłospisu.



Jarmuż jest typowo zimową rośliną, jego smakiem i walorami odżywczymi możemy się cieszyć w miesiącach, w których najtrudniej o świeże, wartościowe warzywa.



Za najsmaczniejsze uznawane są młode liście. Ze starszych warto usunąć przed spożyciem łykowate części. Można również na kwadrans przed podaniem skropić je oliwą i sokiem z cytryny. Dzięki temu skruszeją.



Cenne wartości odżywcze



Jarmuż należy do rodziny warzyw kapustnych. W stosunkowo małej kaloryczności możemy zyskać z niego niezwykle cenny pakiet witamin, składników mineralnych, antyoksydantów i innych substancji aktywnych biologicznie. Warzywo jest szczególnie bogate w:



- witaminę A, która działa przeciwzapalnie i antynowotworowo, sprzyja też dobrej pracy oczu i wspiera system immunologiczny;

- witaminę C - silny antyoksydant, kluczowy dla wspierania odporności, niezbędny w profilaktyce chorób nowotworowych;

- witaminę E, powszechnie znaną, jako witaminą młodości, o silnym działaniu przeciwzapalnym, E opóźnia procesy starzenia komórek, wpływa na płodność, kondycję skóry, włosów i naczyń krwionośnych;

- witaminę K - niezbędną dla zachowania odpowiedniej krzepliwości krwi; ważną dla dobrej pracy jelit;

- potas - pierwiastek kluczowy dla prawidłowej pracy całego układu sercowo-naczyniowego, mięśni i układu nerwowego;

- wapń - powszechnie znany, jako budulec kości i zębów pierwiastek, który ogrywa również niezwykle istotną rolę dla prawidłowego funkcjonowania mięśni i układu nerwowego;