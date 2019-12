Granat – owoc życia

Jego największym atutem jest wyjątkowo wysoka zawartość przeciwutleniaczy. Z uwagi na ich ponadprzeciętną ilość granat zaskarbił sobie miano owocu życia. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Zdjęcie Owoce granatu to skarbnica polifenoli - przeciwutleniaczy /123RF/PICSEL

Jadalną częścią owocu są ukryte pod skórką soczyste nasiona. Mają niepowtarzalny smak i są na tyle uniwersalne, że sprawdzają się zarówno w wersji na słodko, jak i w daniach wytrawnych. Nasiona granatu możemy oczywiście zjadać solo.



Reklama

Dodane do owocowych czy warzywnych sałatek nadają im orzeźwienia. Dobrze smakują w połączeniu z domowej roboty koktajlami na bazie bananów i kiwi. Mogą być odżywczym i dekoracyjnym elementem porannej owsianki, tostów, omletów czy naleśników.



Z powodzeniem sprawdzą się też w sałatkach, na przykład z serem typu feta czy kurczakiem, a także, jako dodatek do dań rybnych. Ilość możliwych zastosowań jest nieskończona. Warto szukać nowych połączeń kulinarnych, by nasiona granatu gościły na naszych stołach jak najczęściej. Obok smaku mają nam do zaoferowania szereg wartości odżywczych i korzyści zdrowotnych. Przyjrzyjmy się najważniejszym.



1. Owoce granatu to skarbnica polifenoli - przeciwutleniaczy, które neutralizując wolne rodniki hamują przedwczesne procesy starzenia komórek i chronią nas przez rozwojem chorób cywilizacyjnych, włączając w to choroby nowotworowe.



2. Z uwagi na zawartość potasu są pomocne w regulowaniu ciśnienia tętniczego krwi i korzystnie wpływają na pracę mięśnia sercowego.



3. Są szczególnie zalecane dla osób borykających się z chorobą wieńcową: sok z nasion granatu usprawnia przepływ krwi.



4. Pomagają obniżyć poziom cholesterolu i zapobiegać rozwojowi miażdżycy.



Zdjęcie Pięknie prezentuje się jako ozdoba ciast / 123RF/PICSEL

5. Obfitują w witaminę C - wspierają odporność.



6. Sprzyjają dobrej pracy układu pokarmowego, znoszą dyskomfort trawienny.



7. Sprzyjają regeneracji komórek skóry, są rekomendowane dla nastolatków zmagających się z trądzikiem. Dzięki obecności polifenoli oraz witamin A i E hamują starzenie i wiotczenie skóry. Wyciągi z nasion granatu dodawane są do kosmetyków.



8. Łagodzą objawy menopauzy.



9. Ze względu na zawartość witamin z grupy B mają korzystny wpływ na nasz system nerwowy i zdolności poznawcze, takie jak myślenie, zapamiętywanie, koncentracja.



10. Obok wspomnianego już potasu, znajdziemy w nich również magnez, fosfor, wapń, a nawet sprzyjający dobrej pracy tarczycy jod.



11. Owoce granatu obfitują w niezwykle ważny dla kobiet ciężarnych kwas foliowy.



12. Są też źródłem białka i błonnika.



Obieranie owocu może na początku wydawać się trudne. Ważne jest umiejętne ponacinanie skórki, tak by nie pokaleczyć nasion. One skrywają drogocenny sok i moc wartości odżywczych.



Ewa Koza, mamsmak.com