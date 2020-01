Deser – smak i zdrowie

Styczeń to jeden z miesięcy, w którym zwykliśmy uporczywie myśleć o redukcji wagi. Poszukajmy sposobów, by ograniczyć cukier prosty w jadłospisie. Zróbmy własnoręcznie dobrej jakości deser.

Zdjęcie Warto uruchomić wyobraźnię i na bazie jogurtu naturalnego i ulubionych owoców wyczarować coś pysznego i zdrowego jednocześnie /123RF/PICSEL

Jednym z największych wrogów naszej sylwetki jest cukier prosty. Znajdziemy go nie tylko w słodyczach i słodkich napojach. Białym cukrem, albo jeszcze gorszym jego odpowiednikiem: syropem glukozowo-fruktozowym, dosładzanych jest mnóstwo artykułów spożywczych, w których słodkie nuty nie są już tak oczywiste.



Mowa tu nie tylko o wędlinach, pieczywie czy ketchupie, ale także produktach szeroko reklamowanych jako dietetyczne. Nie są od niego wolne płatki śniadaniowe, gotowe owsianki, batoniki zbożowe, jogurty owocowe, owoce w puszkach, a nawet suszone owoce.



12 łyżeczek cukru



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca byśmy przestrzegali spożycia maksymalnie dwunastu łyżeczek cukru w ciągu doby. Wydaje się, że to dużo. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że blisko trzy czwarte żywności sprzedawanej w hipermarketach jest dosładzana, wielu z nas spożywa nawet trzykrotnie więcej ukrytego cukru niż rekomenduje WHO.



Konsekwencje



Wszędobylski cukier rujnuje sylwetkę, sprzyja przyrostowi masy ciała i otyłości, która sieje się plagą również wśród dzieci. Ma też fatalny wpływ na stan zębów, sprzyja próchnicy. Nadmiar cukru w diecie prowadzi do rozwoju insulinooporności i cukrzycy. U dzieci cukier wyraźnie zaburza zdolności poznawcze, szczególnie niekorzystnie wpływa na koncentrację, nie sprzyja też stabilności emocjonalnej. Jego nadmiar łączony jest z rozwojem demencji czy choroby Alzheimera.



Cukier wyraźnie osłabia też system immunologiczny i odporność organizmu. Ma negatywny wpływ na florę bakteryjną jelit, zaburza też ich motorykę. Cukier działa uzależniająco: im więcej go spożywamy, tym organizm domaga się większych dawek, rozwija się tak zwana spirala cukrowa.

Zdrowsze źródła smaku słodkiego



Z tego błędnego koła nie jest łatwo wyjść, bo my z założenia lubimy smak słodki. Zajmijmy się więc aktywnym szukaniem zdrowszych jego źródeł. Doskonałą alternatywą dla przetworzonych produktów będą owoce. One nie są wolne od cukru prostego, jednak zawarta w owocach fruktoza jest dla ludzkiego organizmu zdecydowanie korzystniejsza niż sacharoza.



Oczami wyobraźni widzę niezadowolenie i wielkie znaki zapytania w oczach: "Naprawdę mam zamienić batoniki czekoladowe na jabłka?" Tak, jeśli zależy ci na zdrowiu twoim i twoich bliskich zrób to. Osoby, które jedzą dużo wysokoprzetworzonej żywności często nie wyczuwają smaku naturalnych produktów. Potrzeba czasu, by kubeczki smakowe się oczyściły i były w stanie poczuć słodycz jabłek, gruszek czy pomarańczy.



Jogurtowe fantazje smaków



Nie musimy poprzestawać na samych owocach. Warto uruchomić wyobraźnię i na bazie jogurtu naturalnego i ulubionych owoców wyczarować coś pysznego i zdrowego jednocześnie. Zimą korzystajmy z mrożonych owoców lata, albo cytrusów. Kaki, kiwi, banany - one doskonale miksują się z jogurtami.

Dla poszukiwaczy nowych zestawień podpowiem jedno z moich ulubionych: do jogurtu naturalnego wsypuję garść delikatnie podprażonych nasion słonecznika, łyżeczkę czarnuszki, szczyptę cynamonu i odrobinę anyżu. Czasem wkrawam kawałki pomarańczy albo jabłek. Nie ograniczajmy się do cudzych pomysłów, własne kompozycje mogą okazać się zaskakująco smaczne.



Ewa Koza, mamsmak.com