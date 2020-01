Cztery kroki w stronę zdrowia

Imbir, czosnek, cytryna, miód – wszystkie te produkty kojarzą nam się z wysoką wartością odżywczą i lepszym zdrowiem. Jak je połączyć, by optymalnie wzmocnić system immunologiczny do walki z szalejącymi infekcjami?

Zdjęcie Możemy własnoręcznie zrobić silną miksturę uodparniającą /123RF/PICSEL

W szkole, autobusie, biurze, banku i na poczcie - wszędzie słychać kaszlących i pociągających nosem ludzi.



Tegoroczny styczeń jest wyjątkowo ciepły, co sprzyja namnażaniu drobnoustrojów chorobotwórczych.



W poczuciu obowiązku, albo przekonani, że inaczej się nie da, mimo przeziębienia dzielnie kroczymy wypełniać swoje codzienne obowiązki.



Żółta kartka

A przecież choroba to nic innego, jak żółta kartka, którą organizm nas informuje, że potrzebny mu reset. W trakcie infekcji, zarówno wirusowej, jak i bakteryjnej, kluczowym jest odpowiedni czas na sen i relaks, które przyspieszą wyjście z choroby.



Lubimy o tym przypominać najbliższym, ale kto z nas choć raz nie poszedł do pracy przeziębiony?

Zamiast prawić morały i rozsiewać patogeny, zajmijmy się mądrym wzmocnieniem ciała, by miało siłę stawić opór szalejącym zarazkom.



Imbir, czosnek, cytryna i miód



O zaletach imbiru, czosnku, cytryn i miodu wiemy już bardzo dużo.



Czosnek ma tak silne działanie bakteriobójcze, że określany jest antybiotykiem z natury.



Imbir, obok wielu zalet, silnie rozgrzewa i przyspiesza oczyszczanie komórek z toksyn.



Cytryna działa silnie zasadotwórczo, a równowaga kwasowo-zasadowa jest punktem wyjścia do zdrowia w każdym aspekcie.



Miód od wieków jest stosowany do łagodzenia objawów przeziębienia i grypy. Co więc powstanie, gdy umiejętnie połączymy te cztery składniki?



Możemy własnoręcznie wykonać silną miksturę uodparniającą. Warto mieć w lodówce takiego sprzymierzeńca.