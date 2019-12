Święta w dużej rodzinie

Jak mówi stare angielskie przysłowie „ The more, the merrier”, czyli im więcej osób, tym weselej. Mogą to potwierdzić rodziny wielodzietne, które czerpią radość z bycia razem na co dzień, a szczególnie w święta.

Australijczycy



Erik and Melinda z Australii mają 13 dzieci w wieku od 1 roku -15 lat. Dzieci są mocno związane ze sobą, najstarsze opiekują się najmłodszymi. Rodzice na Instagramie i YouTubie chwalą się swoją niezwykłą rodziną, dokumentując chwile spędzone razem. Jednym z ich ulubionych spotkań jest coroczne wspólne otwieranie prezentów. Rodzeństwo cierpliwie czeka na swoją kolej. Starsi pomagają młodszym. Tata nagrywa uroczystość. Prezenty są spersonalizowane. Chłopcy dostają klocki i gry, dziewczynki lalki, przebrania, oraz zabawki związane z ich ulubionymi filmami. Dzieci entuzjastycznie wyrażają radość z otrzymanych podarunków.



Najliczniejsza rodzina w Wielkiej Brytanii



Radfordowie, to największa rodzina w Wielkiej Brytanii. Mają 20 dzieci. Mama Sue, 44 l. i tata Noel, 48 l., świetnie dają sobie radę z taką gromadką. Trudno uwierzyć, że ich najstarszy syn ma prawie 30 lat. Sue urodziła go, kiedy była czternastolatką.



Rodzina prowadzi własną piekarnię, która sprzedaje pyszne ciasta w całym kraju. Na Instagramie mają 167 tys. folowersów, a na YouTubie 123 tys. subskrybentów. Chętnie dzielą się tym, co dzieje się w ich rodzinie.



Dom i dzieci są zadbane, stąd internauci nie przestają komplementować rodziców.