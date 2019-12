Piękny zapach na święta

Boże Narodzenie to czas szczególny. Jak umilić przedświąteczne przygotowania całej rodzinie? Zamiast nerwowo przestawiać dzieci z kata w kąt, zaangażujmy je do zrobienia wyjątkowych ozdób.

Zdjęcie Zapach pomarańczy rozniesie się w całym domu! /123RF/PICSEL

Niektóre nie tylko będą pięknie prezentowały się na wigilijnym stole, ale sprawią, że dom będzie pachniał wyjątkowo.

Pomarańcza i goździki



Nuta cytrusów przełamana aromatem goździków zachwyci każdego gościa! Wystarczy, że w owoc pomarańczy powbijacie goździki. Dzieci będą miały nie tylko frajdę z tworzenia pachnącej kuli, ale także poćwiczą motorykę małą.



Kominek



Jego koszt waha się od kilkunastu złotych w górę. Warto jednak poczynić taką inwestycję na przyszłość. Co sypać, by wokół pojawił się świąteczny zapach? Goździki, łyżeczkę cynamonu i startą skórkę z cytryny bądź pomarańczy. Wszystko dodajemy do wody, na którą jest miejsce w górnej części kominka.



Zdjęcie Pozwól dziecku ozdobić wieniec według własnego uznania / 123RF/PICSEL

Wieniec



Wystarczy kilka świeżych gałązek choinki, by wprowadzić do domu zapach świąt. Możecie zapleść z nich wieniec, albo po prostu połączyć gałęzie w wiązankę. Niech dzieci udekorują ją według własnego uznania. Łańcuch zrobiony z papieru kolorowego będzie bardziej trwały niż cukierki czy czekoladki.



Zdjęcie Robienie pierniczków to świetna zabawa! / 123RF/PICSEL

Pierniki



Wszyscy je uwielbiają! Wbrew pozorom zrobienie pierników nie wymaga dużych zdolności kulinarnych. Przepisów na ich zrobienie jest naprawdę dużo. My polecamy ten:

Składniki: 2/3 kostki masła, 2 i 1/2 szklanki mąki tortowej, 3 żółtka, 1/2 szklanki cukru, 1 łyżeczka miodu, 1/2 szklanki bakalii, przyprawa do piernika, proszek do pieczenia.

Posiekaj dokładnie masło z mąką tortową. Do masy dodaj żółtka, cukier, miód i drobno pokrojone bakalie. Wsyp też po 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia oraz przyprawy do piernika. Starannie wyrób ciasto, a następnie włóż je na godzinę do lodówki, aby nieco stężało.



Po godzinie wyjmij ciasto z lodówki, rozwałkuj je i wykrój pierniczki w różnych kształtach. Ciasteczka piecz w temp. 200°C przez 15 minut. Gdy ostygną, można zacząć je ozdabiać.



Oprócz przygotowania ciasta, fantastyczną zabawą jest wycinanie różnych kształtów foremką i obowiązkowe dekorowania lukrem, czekoladą czy innymi słodkościami. Dzieci na pewno będą dumne z efektów swojej pracy i zapamiętają te święta na długo.