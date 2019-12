Gotowanie na ekranie cieszy się dużą popularnością. Współcześnie wiele osób sięga po inspiracje kulinarne lub tutoriale do internetu. Na YouTube swoje filmiki wrzucają profesjonaliści i amatorzy. Panie domu, wiodący szefowie kuchni, a nawet dzieci.

Zdjęcie Na wizji Roman zachowuje się jak dziecko i w tym cały jego urok /YouTube

Grunt to wcześnie zacząć



Reklama

Roman Belville ma teraz 3 lata, ale swoja przygodę z gotowaniem zaczął w wieku 27 miesięcy. Wtedy jego mama nagrała pierwszy filmik, w którym chłopiec robi dla siebie tort urodzinowy. Brzmi to trochę nieprawdopodobnie, ale to prawda. Mama chłopca Ayla założyła kanał na YouTubie w sierpniu 2018 roku i może już pochwalić się liczbą 200 tys. subskrybentów. Internet oszalał na punkcie małego kucharza, a nagranie jak robi ciasto stało się viralem. Do tej pory doczekało się ponad miliona wyświetleń.



Wideo youtube

Jaka jest super moc Romana?



Na wizji Roman zachowuje się jak dziecko i w tym cały jego urok. Psoci, podjada produkty, czasem się ubrudzi, innym razem sprząta, co oczywiście ma niewiele wspólnego w prawdziwym porządkiem. Często wpada w zachwyt, że coś jest pyszne, lub musi się napić, bo jednak okazuje się zbyt ostre. Stosuje charakterystyczne dla siebie techniki mieszania i nakładania, rodem z piaskownicy. Chłopiec jest słodki i naturalny, jakby urodził się do występowania przed kamerą. Zdecydowanie ma zadatki na showmana. Jak na takiego malucha, całkiem dobrze mówi. Zawsze zaczyna swój występ od słów "Witam ponownie w moim kulinarnym show. Jesteście gotowi? Bo ja jestem gotowy".



Roman pochodzi z Indiany w Stanach Zjednoczonych, stąd pizza musiała być jednym z pierwszych dań, które przygotował. Wyszła doskonale i została podana w efektownym pudełku, z pewnością zrobionym przez mamę. Ayla pełni tu nie tylko rolę asystentki, która pomaga w aktywnościach za trudnych dla syna, ale również dba o całą oprawę nagrania. Stąd mały kucharz zawsze nosi zabawny fartuszek, a filmiki są kręcone w ich rodzinnej kuchni, gdzie na blacie stoi jego zdjęcie i ozdobna informacja o tym, co będzie przyrządzane.



Wideo youtube