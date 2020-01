Jak być dobrym rodzicem

Rewolucja w wychowaniu opracowana przez Dr Shefali Tsabary, ulubioną psycholog rodzinną znanej prezenterki Oprah Winfrey, już w Polsce.

Bądź ze swoim dzieckiem tu i teraz

Instytut Świadomego Rodzicielstwa i Edukacji wraz z Centrum Coachingu i Mentoringu zapraszają do udziału w seminarium: coaching rodzicielski - świadome rodzicielstwo, które odbędzie się 26 stycznia 2020r. na Akademii Leona Koźmińskiego.



Podczas seminarium będziemy gościć specjalistów z Polski oraz zza granicy. Główną prelekcję (online z Nowego Jorku - na żywo) poprowadzi sama Dr Shefali Tsabary.



Swoje prelekcje poprowadzą również dwie wyjątkowe specjalistki z Gwatemali oraz z Maroka, które specjalnie przylecą do Polski.

Program Instytutu Świadomego Rodzicielstwa i Edukacji został inspirowany oraz opracowany przy współpracy z Dr Shefali przez pierwszą w Polsce Coach certyfikowaną przez Dr Shefali Tsabary w Nowym Jorku.



Dlaczego ta metoda jest tak innowacyjna i rewolucyjna?



Świadome Rodzicielstwo łączy nauki wschodu z zachodnim podejściem. Dzięki temu otrzymujemy głęboki proces, docieramy do niekorzystnych przekonań i wartości, zaszczepionych podczas dorastania. Dostępne na rynku metody poruszają jedynie aspekt psychologiczny, a my wchodzimy znacznie głębiej do źródła problemu, co umożliwia głębokie zrozumienie na poziomie holistycznym.



O tym, czego potrzebujemy się oduczyć, co potrzebujemy "odkleić", co tak naprawdę tkwi w naszej podświadomości.



Świadome rodzicielstwo obejmuje te obszary, wyciąga je na światło dzienne i mówi: Zobacz, nie chodzi o "nie" (w zamyślę o twoje dziecko), chodzi o ciebie!

Przestajemy chcieć zmieniać dziecko, przestajemy chcieć zmieniać innych, przestajemy chcieć zmieniać świat, a zaczynamy zmianę od siebie, zaczynamy od oczyszczania naszych dawno wypartych i zapomnianych ran, które jednak nie zniknęły, są i sączą się, niejednokrotnie wylewając ropę na nasze dzieci.



Nie chodzi o kolejne narzędzia, chodzi o zauważenie siebie w pełni, o dopuszczenie naszych cieni, o integrację i dopiero zmianę. Dzieci uczą się najbardziej nie z naszych słów, ale z tego jacy jesteśmy, z tego jak się czują będąc z nami. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie: https://www.kozminski.edu.pl/pl/jednostki/centrumcoachingu/coaching-rodzicielski-swiadome-rodzicielstwo/