Imię, nie brzemię

Wybierając imię dla dziecka, dbajmy o to, by po latach nasza pociecha mogła się głośno i wyraźnie przedstawić. Powinno ono jednoznacznie wskazywać płeć, być przyzwoite i nieośmieszające. Kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia.

Czasami, w sytuacjach spornych, wypowiada się Rada Języka Polskiego. USC zapoznaje się z jej opinią, lecz to on ma głos decydujący. Wszystko po to, aby w przyszłości oszczędzić dziecku przykrości oraz kłopotliwych sytuacji. Czasami fantazja rodziców mogłaby sprawić, że pociecha wstydziłaby się przedstawiać nieznajomym i stałaby się ofiarą niewybrednych żartów.

Wybór odpowiedniego imienia to prawdziwe wyzwanie. Jeśli nie chcecie zafundować pociesze traumy na całe życie, nie ulegacie chwilowym modom ani urokowi serialowych bohaterów. Jeśli zdecydowaliście się na imię spoza podstawowego kanonu, warto poddać je kilku testom, jak sugeruje Independent.co.uk.

Test historyczny

Sięgając po niestandardowe imię, sprawdźcie wcześniej (najszybciej z pomocą internetowej wyszukiwarki), czy przypadkiem nie nosiła go jakaś postać z ciemniejszych kart historii. Albo seryjny morderca.

Test placu zabaw

Dane imię może brzmieć rozkosznie, gdy je wypowiadacie je czule głaszcząc ciążowy brzuszek, ale zastanówcie się, jak będzie brzmiało wykrzykiwane na placu zabaw. Czy wasza pociecha słysząc je nie będzie musiała kulić się ze wstydu? A w szerszej perspektywie - nie każde z nowomodnych imion, które tak pasują do maluchów, będzie licować z godnością osoby dorosłej, zwłaszcza piastującej ważne stanowisko.

Test trwałości

Być może właśnie przeżywacie fascynację jakimś serialem, filmem lub postacią z książki. Postanawiacie, że wasze dziecko będzie nosić imię z popkulturowym rodowodem. Przemyślcie to jeszcze, bo może się okazać, że za kilka lat to imię będzie boleśnie ranić wasze uszy. Mody przemijają, a imiona nadawane po bohaterach ulubionych seriali produkcji południowoamerykańskej mają wyjątkowo krótką datę ważności.

Test tłumaczenia

Jedno słowo może oznaczać zupełnie co innego w różnych językach. Jeśli wybieracie niestandardowe imię, sprawdźcie w internetowym translatorze, czy taki wyraz nie funkcjonuje w innym języku np. jako slangowe określenie jednej z intymnych części ciała. Kto wie, w jakim kraju w przyszłości zamieszka wasza pociecha? Czy będzie mogła się tam przedstawić i nie usłyszy w odpowiedzi salwy śmiechu?

Test presji

Jeśli pragniecie nazwać dziecko na cześć znanej osobistości, liczcie się z tym, że imiona z definicji mają funkcję "życzącą", a co dopiero te noszone przez gwiazdy, postacie historyczne i inne sławy. Mogą one wywierać na właścicielu niemałą presję. Przed maluchem ochrzczonym jako Beyonce czy Napoleon otoczenie siłą rzeczy będzie stawiać określone oczekiwania.

Test byłych

Nadawanie dziecku imienia po byłym/byłej to dość ryzykowany pomysł. Niemniej jednak zdarza się to często. Jakbyś się czuł, słysząc dzień w dzień jak twoja druga połówka wypowiada/wykrzykuje/szepcze z czułością imię swojej dawnej, wielkiej miłości?

Test przezwisk

Są takie imiona, które generują całą masę przezwisk. Albo jedno konkretne. Wystarczy coś przekręcić, coś zrymować, poprzestawiać kilka liter. Szkolni koledzy bywają okrutni. Przyjrzyj się wybranemu imieniu i pod tym kątem, by sprawdzić, czy nie przysporzy twojemu dziecku wstydu/stresu/cierpień.

Test nazwiska

Imię musi się dobrze komponować z nazwiskiem, wszak są nierozerwalnie związane i wymawiane nierzadko jednym tchem. Wyszukane imię może brzmieć pretensjonalnie z nazwiskiem pochodzącym od rzeczownika pospolitego, niedobrze też, gdy imię i nazwisko się rymują.