Chronicznie niewyspani, niewidzący na oczy i zdesperowani rodzice gotowi są na wiele, by wreszcie uśpić płaczące niemowlę, a tym samym wypocząć choć trochę. Gdy odkrywają biały szum, często mają wrażenie, że oto przyszło wybawienie.

Zdjęcie Biały szum generowany przez suszarki i inne sprzęty zwykle podoba się dzieciom. Niestety, na dłuższą metę im nie służy /123RF/PICSEL

Tajemniczy biały szum (white noise), który wycisza i usypia niemowlęta, to po prostu szum akustyczny - w domowych warunkach generowany m.in. przez niektóre sprzęty AGD. Ludzkie ucho odbierane go jako wysoki, a jednocześnie kojący dźwięk przypominający syczenie lub szumiący deszcz. Najmłodsze dzieci podobno mają inne skojarzenie - im podobno przypomina odgłos przepływającej krwi matczynej, jaki słyszały przebywając w środowisku wewnątrzmacicznym, podczas życia płodowego. Przede wszystkim dzięki tej właściwości biały szum działa na noworodki i niemowlęta uspokajająco, a nawet pomaga malcom zasnąć. Czują się prawie tak, jakby znowu znalazły się w dobrze znanym ciepłym miejscu dającym poczucie całkowitego bezpieczeństwa.

Z zalet tych dźwięków korzystają też osoby dorosłe - włączenie nagrania z białym szumem pozwala się wyciszyć, a także skoncentrować, nawet w otoczeniu pełnym rozpraszających bodźców. W internecie nie brakuje specjalnie tworzonych nagrań z białym szumem, których można słuchać np. przed snem lub w trakcie pracy.

Rodzice wykorzystują dźwięk włączonej suszarki, cichego odkurzacza, radia, okapu kuchennego, niekiedy używają specjalnych zabawek i szumiących aplikacji na telefon, by tylko uśpić maluchy. To działa, przekonują.

Okazuje się jednak, że ten dobroczynny wynalazek ma też wady. Neurologopedzi biją na alarm, wskazując, że długotrwałe emitowanie białego szumu celem usypiania maluchów może mieć niekorzystny wpływ na rozwój ich mowy. Sprawia on, że dzieci zasłuchane w szumy uczą się ignorowania innych dźwięków z otoczenia, co sprawia, że mowa oraz rozwój słuchu bywają opóźnione lub/i nieprawidłowe.

Oczywiście nie brak rodziców twierdzących, że ich pociechy rozwijały się książkowo, mimo że były usypiane w omawiany sposób. A jakoś trzeba było je uśpić, skoro wszystko inne już zawiodło. Jednak nie mamy "egzemplarzy kontrolnych", które mogłyby pokazać, jak rozwijałoby się to samo dziecko bez takiej ekspozycji. Sporadyczne posłużenie się suszarką celem uśpienia malca nie wyrządzi nieodwracalnych szkód, ale lepiej nie robić z tego rytuału. Biały szum może być za to bezpiecznie stosowany w terapii starszych dzieci oraz osób dorosłych, które potrzebują wyciszenia, ale nie warto nadużywać go jako "uspokajacza" na własną rękę w przypadku najmłodszych.