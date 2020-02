Życiodajny dar

Żaden rodzic nie jest gotowy na stratę nowo narodzonego dziecka. Nie ma taki słów, które mogłyby go pocieszyć, ale czasem są decyzję, które mogą dać mu nadzieję, że krótkie życie jego dziecka miało sens.

Valentina i Luigi stracili syna Angelo Ray, w ósmej dobie jego życia. Razem zdecydowali, że chcą darować jego organy dzieciom, którym mogą uratować życie.



Rodzinna tragedia i wielki gest



Kiedy Valentina była w drugiej ciąży, jej starszy syn Leone miał 6 lat.



Przyszła mama czuła się dobrze i jej lekarz nie przewidywał żadnych komplikacji. Planowała urodzić w wodzie w domu.



Pewnego dnia, tydzień przed planowanym porodem, straciła przytomność i przestała oddychać. Pierwszej pomocy udzielił jej mąż, instruowany telefonicznie przez ratownika z pogotowania ratunkowego. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie wykonano u niej cesarskie cięcie i przetoczono jej krew.



Niestety, okazało się, że niedojrzały mózg dziecka został poważnie uszkodzony przez niedotlenienie matki i Angelo ma szansę przeżyć tylko kilka dni. Rodzice byli w rozpaczy.

Zdecydowali jednak, że choć nie mogą ocalić synka, podarują jego organy, aby uratowały życie innym dzieciom. W ten sposób, w pewnym sensie, przedłużą życie własnego syna. Zobaczą jakiś ukryty sens w jego śmierci.



Dlaczego noworodki tak rzadko są dawcami?



Personel medyczny wspomina, że to rodzice zainicjowali rozmowę o oddaniu organów, co zdarza się niezwykle rzadko. Lekarze mogą rozmawiać z rodzicami na taki temat, ale zazwyczaj nie podejmują go, by nie pogłębiać ich rozpaczy. Wiedzą, że w takim momencie mało kto jest w stanie myśleć zdroworozsądkowo.



W przeciągu 10 lat tylko 40 noworodków zostało dawcami. Organy małego dziecka są bardzo cenne, bo mogą być przeszczepione innemu dziecku lub dorosłemu, ponieważ niektóre z organów, jak na przykład nerki, mogą rosnąć w nowym organizmie.



Od jednego dziecka można pobrać nawet 26 tkanek i 14 narządów.