Spontaniczność i poczucie szczęścia

Kiedy ostatnio czułaś się szczęśliwa? Ale tak naprawdę? Przyznaj szczerze przed samą sobą. Gdy pomyślałaś: "Tak, to ten moment. Właśnie teraz. Jak wspaniale!" Gdy nie gonił cię czas. Byłaś tu i teraz. Błogo i przyjemnie. Przepełniała cię radość, szczęście samo unosiło kąciki ust do uśmiechu. Chciałaś, aby to się nigdy nie skończyło...

Zdjęcie To, kiedy znowu poczujesz się szczęśliwa, zależy tylko od ciebie

Jak dawno się tak czułaś? A może twoje życie to niekończące się listy do zrobienia, gdy wydaje się, że już "ogarnęłaś" rzeczywistość, sprawy się piętrzą i atakują od nowa z siłą wodospadu. Stres. Wiecznie niedospanie, a może tylko poczucie, że to z tobą coś jest nie tak, skoro inni sobie lepiej radzą? Tylko czy naprawdę? Gdy cały dzień nie masz siły pomyśleć o sobie.



A wystarczy przecież drobna przyjemność. Minuta dla siebie, choć lepiej oczywiście piętnaście minut. Coś w ciągu dnia, abyś wieczorem mogła powiedzieć: "Super! To, co dzisiaj mi się przytrafiło było super!" Nie pędź, "odhaczając" kolejne punkty na liście: raport w pracy, zadanie domowe z dzieckiem, zakupy, obiad, szkolenie...



Jeśli zobaczysz wspaniałe promienie wiosennego słońca wśród drzew, po prostu się zatrzymaj, odetchnij głęboko, postaraj się zatrzymać ten obraz w pamięci przez 3 sekundy. Przez tę chwilę nic się nie stanie. Gdy przechodząc obok kawiarni, poczujesz zniewalający zapach, po prostu wejdź. Jeśli na początku trudno będzie ci usiąść, kup ulubioną kawę na wynos.



Trenuj uważność. Słuchaj swoich odczuć, one gdzieś w tobie są, choć pewnie w codziennym biegu nie dopuszczasz ich do siebie. Posłuchaj ich. Daj się ponieść. Kiedy np. ostatnio tańczyłaś w deszczu? Zacznij prowadzić "Dziennik wdzięczności" - codziennie wieczorem przypomnij sobie 3 dobre rzeczy, które przydarzyły ci się w ciągu dnia. Rób to regularnie i zobacz jak zmienia się twoje nastawienie do życia już po 2-3 tygodniach.



To, kiedy znowu poczujesz się szczęśliwa, zależy tylko od ciebie! Uwierz! Daj sobie do tego prawo.