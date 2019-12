Emilia, która za kilka miesięcy bierze ślub, wciąż nie zdecydowała się, jakie będzie nosiła nazwisko. Czy męża, czy dwa, czyli swoje i jego. A najchętniej zostałaby przy swoim, bo nie musiałaby wymieniać tak wielu dokumentów. Przy okazji rozmowy ze znajomą prawniczką, zapytała ją, co o tym stanowią przepisy.

Panowie coraz częściej przekonują się do pomysłu przyjmowania po ślubie nazwiska żony

– Jest wiele wariantów. Mąż i żona mogą nazywać się tak samo lub różnie. Tak jak żona ma prawo przyjąć nazwisko męża, tak i on może przyjąć jej. A jeśli chcą, mogą oboje przyjąć nazwisko dwuczłonowe, stworzone przez rodowe nazwisko żony i męża, również w dowolnej konfiguracji, lub pozostać przy dotychczasowych. Jest też i możliwy taki wariant, że żona do swego nazwiska panieńskiego dodaje nazwisko męża, a on zostaje przy swoim – wyjaśniła prawniczka.

Emilia była ciekawa, jakie możliwości stwarza prawo osobie, która zawiera małżeństwo, a ma już dwuczłonowe nazwisko. Z wyjaśnień prawniczki wynikało, że jeśli któreś z nowożeńców lub oboje mają już dwuczłonowe nazwiska, to wówczas mogą zdecydować się nosić jedno wspólne, będące dotychczasowym nazwiskiem któregoś z nich.

Każde z małżonków może także zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo nawet połączyć jeden człon dotychczasowego z jednym członem nazwiska swego nowopoślubionego małżonka. – Są jednak granice tych kombinacji – uprzedziła prawniczka. – W Polsce można mieć nazwiska składające się maksymalnie w dwóch składników.

Emilia w przyszłości chciałaby mieć dzieci. Zapytała więc prawniczkę, czy i w przypadku nadawania nazwisk potomkom istnieje podobna dowolność. – To reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Rodzice w swoich oświadczeniach mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo utworzyć je przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka albo odwrotnie. Oświadczenia te są składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie.

Jeżeli jednak nie złożyli oni w tej sprawie zgodnych oświadczeń, dziecko nosi nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca i tylko w tej właśnie kolejności – wyjaśniła prawniczka. Dodała, że dwuczłonowe nazwisko nadają dzieciom rodzice, którzy, oboje lub jedno z nich, zdecydowali się na dołączenie nazwiska współmałżonka do swojego.

Jeśli zaś połączyli swoje nazwiska, to dziecko musi nosić nazwisko dwuczłonowe rodziców.

Anna Sulczewska