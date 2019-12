Jak rozpoznać objawy odwodnienia i kiedy bezzwłocznie powinniśmy zgłosić się do specjalisty? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziemy w książce Murkoff Heidi "Pierwszy rok życia dziecka".

Zdjęcie Gdy odwodnienie postępuje, pojawiają się nowe objawy. Taki stan wymaga natychmiastowej interwencji /123RF/PICSEL

Oto fragment lektury:



Organizm, który traci płyny na skutek biegunki lub wymiotów, może się odwodnić. Wezwij lekarza, jeśli u dziecka, które ma biegunkę, gorączkę, wymiotuje lub cierpi z powodu innej choroby, zauważysz następujące objawy:



- wysuszone błony śluzowe jamy ustnej (spękane usta, lepka ślina, suchy język);



- płacz bez łez;



- mniejsza ilość moczu. Mniej niż 6 mokrych pieluszek na dobę lub sucha pieluszka przez 2-3 godziny to znak, że ilość wydalanego moczu jest na tyle skąpa, że powinno cię to zaalarmować. Sprawdź również, czy mocz ma ciemnożółtą barwę;



- zapadnięte ciemiączko - miękkie miejsce na głowie jest wklęsłe zamiast płaskie;



- apatia i brak energii.



Zdjęcie Gdy na ciele dziecka, poza powyższymi objawami pojawią się podejrzane plamy, od razu skonsultuj ten fakt z pediatrą / 123RF/PICSEL

Gdy odwodnienie postępuje, pojawiają się nowe objawy. Taki stan wymaga natychmiastowej interwencji, więc nie zwlekaj z wezwaniem lekarza albo natychmiast zawieź dziecko na szpitalny oddział ratunkowy:



- wychłodzenie lub plamy na skórze dłoni i stóp;



- bardzo wysuszone błony śluzowe (suche usta, spękane wargi, suche oczy);



- brak moczu (pieluszka jest sucha ponad 6 godzin);



- wyjątkowy niepokój, rozdrażnienie albo nadmierna senność.

Na szczęście w pierwszym roku życia dzieci na ogół są zdrowe. Nawet gdy zachorują, ich przypadłości zazwyczaj nie są poważne i nie trwają długo. Co więcej, zazwyczaj łatwo je wyleczyć. Oto przegląd najczęstszych chorób wieku niemowlęcego:

Biegunka



Ten problem rzadko dotyczy niemowląt karmionych piersią, ponieważ mleko z piersi chroni przed biegunką.



Objawy

Kiedy kupki dziecka wypływają zbyt łatwo (są luźne i wodniste, a nie ziarniste jak stolce dzieci karmionych piersią, i pojawiają się kilka razy dziennie), masz do czynienia z biegunką. Inne objawy to odmienny kolor i zapach, śluz w stolcu oraz zaczerwienienie i podrażnienie okolic odbytu. Jeśli biegunka trwa kilka dni lub tydzień albo jest bardzo nasilona, może pojawić się odwodnienie oraz utrata masy ciała. Pamiętaj, że niektóre dzieci wypróżniają się kilka razy dziennie, ale dopóki stolce wyglądają normalnie (nawet gdy są częste), nie mamy do czynienia z biegunką.



Przyczyny

Biegunka pojawia się, gdy dziecko zarazi się wirusem, zje coś, co podrażni jego układ pokarmowy lub przesadzi z owocami (głównym winowajcą jest sok jabłkowy). Biegunkę mogą wywołać również alergia lub nietolerancja pokarmowa (na przykład mleka) lub niektóre lekarstwa. Choroba, która trwa ponad 6 tygodni (po tym, jak z diety dziecka zostały wyeliminowane wszystkie szkodliwe czynniki), to biegunka przewlekła, którą mogą powodować choroby tarczycy, mukowiscydoza, celiakia, niedobór enzymów lub inne zaburzenia.

Sposób przenoszenia

Biegunka wywołana wirusami lub bakteriami przenosi się poprzez brudne ręce lub zakażone jedzenie. Może ją wywołać także nadmiar niektórych napojów bądź jedzenia, alergia lub nietolerancja pokarmowa.



Czas trwania

Luźne stolce od czasu do czasu (utrzymujące się od kilku godzin do kilku dni) nie są powodem do niepokoju. Niektóre trudne do wyleczenia przypadki biegunki mogą utrzymywać się bez końca, dopóki nie zostanie określona przyczyna choroby i wdrożone odpowiednie leczenie. Bardzo chore dziecko musi znaleźć się w szpitalu w celu nawodnienia i wyrównania stężenia elektrolitów.



Leczenie

Aby wyleczyć biegunkę:

- Nie przerywaj karmienia piersią ani mieszanką. Ponieważ dziecko z przewlekłą biegunką może przez jakiś czas nie tolerować laktozy, podawaj mu mieszankę bez laktozy (dopóki biegunka się utrzymuje).



- Podawaj płyny. Często karm dziecko piersią lub butelką (przynajmniej tak często jak do tej pory lub częściej). Starsze maluchy w łagodniejszych przypadkach można poić wodą lub rozcieńczonym sokiem z winogron (to lepszy wybór niż sok jabłkowy, którego nie powinnaś podawać, dopóki biegunka nie ustąpi). Jeśli nastąpiła znaczna utrata wody - szczególnie gdy biegunce towarzyszyły również wymioty - poproś pediatrę, by zapisał dziecku doustne płyny nawadniające (elektrolity - na przykład Orsalit), by wyrównać stężenie sodu i potasu, które zostały wypłukane z organizmu w trakcie biegunki, i by zapobiec odwodnieniu.



- Stosuj odpowiednią dietę. Czy twój maluch je już pokarmy stałe? Łagodną biegunkę często można powstrzymać, nie przerywając podawania pokarmów stałych. W poważniejszych przypadkach biegunki (z wymiotami lub bez) pierwszego dnia na ogół podaje się elektrolity doustnie (jeśli lekarz zaleci), a przez następne dni wdraża się powoli normalną dietę.



- Stosuj probiotyki. Niektórzy eksperci sugerują, że probiotyki mogą uchronić dziecko przed biegunką lub ją wyleczyć. Jeśli karmisz malca mieszanką, wybierz taką, która jest wzbogacona probiotykiem. W przypadku starszych dzieci, w których diecie znalazły się już pokarmy stałe, w leczeniu biegunki oraz podczas kuracji antybiotykami pomocne okażą się jogurty z żywymi kulturami bakterii lub suplementy z probiotykami (na przykład w postaci kropli lub proszku do przyrządzania zawiesiny).



Zapobieganie

Biegunce można zapobiec:

- Podając regularnie probiotyki, jeżeli lekarz zaleci;



- Stosując odpowiednią dietę;

- Dokładnie myjąc ręce po wyjściu z toalety lub zmianie pieluch.



Zdjęcie "Pierwszy rok życia dziecka", Murkoff Heidi / materiały prasowe

