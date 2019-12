Jak rozwija się niemowlę: Odruchy

Poznaj odruchy, z którymi rodzi się maleństwo, dowiedz się, jaką pełnią rolę i dlaczego muszą zaniknąć, by dziecko mogło prawidłowo się rozwijać.

Noworodek przychodzi na świat z całym zestawem wrodzonych odruchów. Dzięki nim już od pierwszych chwil życia potrafi ssać czy reagować na dotyk rodziców. Początkowo te reakcje maluszka są automatyczne, ale z czasem, w miarę jak układ nerwowy brzdąca się rozwija, odruchy zaczynają zanikać. Zastępują je świadome reakcje dziecka na dostarczane bodźce.

Każdy z odruchów powinien ustąpić w określonym czasie. Jeśli tak się nie stanie, smyk może mieć w przyszłości różne problemy np. z chodzeniem, mówieniem, pisaniem.



Coś mnie przestraszyło



Dziecko gwałtownie wyrzuca rączki i nóżki na boki, odgina główkę, robi gwałtowny wdech i głośno krzyczy. Potem wygina się w łuk, odchyla główkę i obejmuje rączkami swoją klatkę piersiową. Właśnie tak objawia się odruch Moro. Rozwija się on już 9. tygodnia życia płodowego i jest instynktowną reakcją dziecka na zagrożenie (np. hałas, ostre światło, ból, nagłą zmianę położenia ciała lub różnicę temperatur).



Kiedy zanika?



Odruch Moro zaczyna ustępować około 3.-4. miesiąca życia, a najpóźniej do 6. miesiąca.



Jeżeli nie zaniknie...



...maluszek może być nadwrażliwy i źle reagować na różne bodźce dochodzące z otoczenia. Dziecko bywa niespokojne, ma problemy ze snem. Inne przypadłości związane z przetrwaniem odruchu Moro, to choroba lokomocyjna i problemy z utrzymaniem równowagi.



Jak pomóc dziecku?



Bądź ostrożna i delikatna podczas przewijania, powoli wkładaj maluszka do wanienki. Chroń go przed silnymi bodźcami (hałasem, jaskrawym światłem). Często układaj smyka na brzuszku i zachęcaj, by sięgał po leżące przed nim zabawki.



Potrafię ssać



Jeśli dotkniesz policzka noworodka, on odwróci główkę w twoją stronę, otworzy buzię i zacznie poruszać ustami. Kiedy podasz mu palec, wciśnie koniuszek języka pod jego spód, a tyłem języka zacznie masować środek twojego palca (tak jak brodawkę piersi). Tak właśnie objawia się odruch ssania, który pojawia się już 14. tygodniu życia płodowego. To jeden z najsilniejszych odruchów występujących u niemowląt. Dzięki niemu maleństwo tuż po narodzinach umie ssać pokarm z piersi mamy. Dziecko ćwiczy też mięśnie warg, języka oraz krtani i przygotowuje się do rozwoju mowy.



Kiedy zanika?



Odruch ssania zaczyna słabnąć ok. 4 miesiąca życia dziecka, ostatecznie powinien zaniknąć między 1. a 2. r.ż.



Jeżeli nie zaniknie...



...maluch może mieć problem z koordynowaniem ssania i połykania, a później żucia. Będzie to utrudniać rozszerzanie diety brzdąca o nowe pokarmy, może też negatywnie wpłynąć na rozwój aparatu mowy. Dziecko ze zbyt długo utrzymującym się odruchem ssania, będzie odczuwać silną potrzebę gryzienia, ślinić się, może też nadmiernie wysuwać język do przodu.