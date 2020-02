Przerażający rytuał

W Egipcie, w wyniku obrzezania, zmarła czternastoletnia dziewczynka. Jak to możliwe, że w XXI wieku dozwolone są tak barbarzyńskie praktyki? Czy są legalne i czy można je jakoś powstrzymać?

Rodzice i ciotka ofiary zostali zatrzymani, a lekarza przesłuchała prokuratura. Za poddanie dziecka takiemu zabiegowi rodzice mogą być skazani na karę do dwóch lat więzienia, w razie jego śmierci wyrok jest bardziej surowy. Pomimo, że ta procedura jest zakazana, lekarze wykonują ją w oparciu o lukę prawną. Stwierdzają, że u dziewczynki, czy kobiety występują jakieś nieprawidłowości w budowie organów płciowych i dają sobie przyzwolenie na ten okrutny zabieg.

Gdzie i dlaczego dziewczynki są poddawane obrzezaniu?



200 mln dziewcząt i kobiet zamieszkujących 30 krajów w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji, jest obrzezanych. W Europie najwięcej zbiegów wykonuje się w Wielkiej Brytanii, najczęściej na dziewczynkach, których rodziny pochodzą z Afryki i przywiązują dużą wagę do tradycyjnego wychowania. Rocznie, 3 mln dziewczynek jest poddawana okaleczeniu żeńskich narządów płciowych, pomimo zakazu i kar przewidzianych dla lekarza i rodziców. W niektórych kręgach, obrzezanie jest kojarzone z czystością i skromnością, oraz z zachowaniem dziewictwa aż do ślubu.



Panuje przesąd, że bez tego kobiety są nieczyste i nie będą mogły w przyszłości urodzić dziecka. "Wycięta" dziewczynka jest dużo więcej warta na rynku, jako nastoletnia żona, bo przyszły mąż ma tę pewność, że jest nietknięta. Żadna religia nie nakazuje obrzezania kobiet. Jest to związane z tradycją. Liderzy religijni mają do tej sprawy różne podejście. Niektórzy nie uważają jej za zbyt ważną, inni są za, jeszcze inny są jej zdecydowanie przeciwni.