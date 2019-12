Pierwsze dziecko z "chorobą Benjamina Buttona"

Nie wszyscy rodzice potrafią zaakceptować chore czy niepełnosprawne dziecko. Niektórzy zostawiają je po urodzeniu w szpitalu. Inni, z pobudek egoistycznych, porzucają rodzinę po pewnym czasie. Na szczęście w tym przypadku było całkiem inaczej.

Dwuletnia Isla Kilpatrick-Screaton jest jedyną osobą na świecie, która cierpi na "chorobę Benjamina Buttona". To rzadkie zaburzenie genetyczne, podobne do progerii. Komórki dziewczynki starzeją się o wiele szybciej niż u ludzi zdrowych. Wygląda jak osoba w podeszłym wieku i mama żartobliwie nazywa ją "babcią". Obecnie waży tylko siedem kilogramów.



Nie mówi, ale porozumiewa się za pomocą języka migowego. Z powodu deformacji kości ma problemy z chodzeniem, porusza się przy pomocy balkonika.



Cierpi również na dysplazję żuchwowo-krzyżową. Jej szczęka jest zbyt mała, a cofnięty język może utrudniać oddychanie, dlatego ma wszczepioną rurkę tracheostomijną. Trudno mówić o rokowaniach na przyszłość, bo nie ma żadnej literatury medycznej na temat tej choroby.



Trudne początki



Podczas ciąży, rodzice nie byli informowani o żadnych nieprawidłowościach rozwojowych u ich dziecka. Dopiero po porodzie okazało się, że dziewczynka jest bardzo poważnie chora. Po urodzeniu przebywała w inkubatorze przez pięć dni, a potem została wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną. Rodzina myślała, że nie uda się uratować córeczki. Miesiąc spędziła w szpitalu, a kiedy przyszła do domu, zaczęły się nowe problemy. Podczas karmienia zakrztusiła się i lekarze musieli wykonać przetokę, przez którą ma podawane wysokokaloryczne mleko i proste pokarmy stałe.



Rodzina jest najważniejsza



Rodzice dziewczynki, 33-letnia Stacey i 36-letni Kyle, dokładają wszelkich starań, by ich rodzina mogła żyć normalnie, na ile tylko pozwala choroba dziecka. Mama zrezygnowała z pracy asystentki nauczyciela, by całkowicie poświęcić się opiece nad córką. Isla ma to szczęście, że jej starsza siostra Paige, jest opiekuńcza i lubi się z nią bawić. Wydaje się, że mama i tata w pełni zaakceptowali przypadłość córki i tworzą szczęśliwą rodzinę, która lubi spędzać czas ze sobą.