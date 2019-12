Koniec roku to okazja do podsumowań. Również tych finansowych. Dla Ryana i Anastasii był on wyjątkowo dobry. Sprawdźmy, dlaczego.

Zdjęcie Jak podaje gazeta "Forbes" chłopiec zarobił najwięcej na YouTubie w bieżącym roku /YouTube

Złote dziecko



Reklama

Ryan Kaji, a właściwie Ryan Guan, rozpoczął przygodę z YouTubem od testowania zabawek wieku 5 lat. Kanał, założony przez jego rodziców, zaczął bić rekordy popularności i doczekał się ponad 23 miliony subskrybentów. Znajduje się na nim 1608 filmów, które zostały wyświetlone 33 miliardy razy.



Rozwój kariery



Obecnie chłopiec ma 8 lat i przeprowadza łatwe eksperymenty, które dzieci mogą zrobić w domu i nagrywa filmy edukacyjne. W nagraniach uczestniczą jego rodzice oraz siostry bliźniaczki Emma i Kate.



Wideo youtube

Współpracuje również z popularnym amerykańskim kanałem telewizyjnym dla dzieci i młodzieży Nickelodeon. W 2018 powstała marka Ryan’s World, oraz linia odzieży i zabawek firmowana jej logiem. Jak podaje gazeta "Forbes", Ryan jest osobą, która zarobiła najwięcej na YouTubie w bieżącym roku, a mianowicie 26 milionów dolarów, czyli o 4 miliony więcej niż w roku poprzednim. Jednym z ostatnich jego filmów jest relacja z rodzinnego otwierania prezentów.



Wideo youtube

Trzecia na liście



Anastasia Radzinskaya ma 5 lat i pochodzi z Rosji. W nagraniach występuje z tatą. Dziewczynka urodziła się z porażaniem mózgowym i rodzice zaczęli kręcić filmiki z jej udziałem i zamieszczać je na YouTubie, by pokazywać przyjaciołom i rodzinie, jakie robi postępy w rozwoju. Mała gwiazda ma 107 mln subskrybentów na siedmiu kanałach językowych. W tym roku zarobiła 18 mln dolarów, co na liście "Forbsa" daje jej wysoką trzecią pozycję. Nagrania pokazują, jak bawi się z tatą, czy kotem, karmi zwierzęta w zoo lub jeździ z rodziną na sankach.



Wideo youtube

W planach ma wypuszczenie linii zabawek i gier mobilnych, oraz wydanie książki. W ostatnim roku wyjechała z Rosji i obecnie razem z rodzicami mieszka na Florydzie. Jeżeli z powodu zmian prawnych dążących do ograniczenia możliwości zarobkowania na kanałach dziecięcych, nie będzie mogła występować w nagraniach, Anastasia ma inny pomysł na życie. Chciałaby zostać trenerką delfinów lub leczyć koty.