Koale z glinki ratują życie poszkodowanym kolegom z Australii

Pożary w Australii i tysiące poszkodowanych zwierząt, dotknęły serca wielu. Pomoc zadeklarowały rządy wielu państw, krezusi, celebryci i … dzieci. Wkład tych ostatnich wcale nie jest symboliczny.

Zdjęcie Zwierzęta giną w pożarach pustoszących Australię /123RF/PICSEL

Maja Australię we krwi



Serwis ABC News opisuje historię sześcioletniego chłopca, Owena Colleya, który zainspirował rodziców do pomocy zwierzętom w Australii.



Tata Owena, Simon, urodził się i wychował w Sidney.



Sam Owen też mieszkał w Australii przez pewien czas i bardzo chciał tam wrócić. Niestety, rodzice musieli mu wytłumaczyć, że teraz nie jest to możliwe z powodu pożarów, które trawią kontynent.



Chłopiec bardzo się zmartwił losem zwierząt i postanowił wymyślić jakiś sposób by im pomóc.



Owen jest utalentowany plastycznie i ulepił koalę z glinki, który miał być upominkiem dla tych, którzy przekażą datek na ratowanie zwierząt.

Na początku jego rodzice myśleli, aby akcję nagłośnić wśród rodziny i przyjaciół. Planowali ulepić 100 misiów i zebrać 1000 dolarów. Jednak szybko okazało się, że ich kampania cieszy się nadspodziewanym zainteresowaniem.

Akcja nabiera rozpędu



Zbiórkę rozreklamowała lokalna gazeta, a Caitlin, mama Owena, założyła konto na portalu crowfindingowym GoFundMe i zaczęli zbierać pieniądze na większą skalę. Za cel wyznaczyli sobie zdobycie 5 tys. dolarów.

Jakież było ich zdziwienie, kiedy po niecałych dwóch tygodniach uzbierali ponad 270 tys. dolarów. Zbiórkę wsparło ponad 4.5 tysiąca osób z całego świata. Rodzina dostała zamówienie na 3 tys. misiów.

Aby mu sprostać, sponsorzy sprezentowali darmową glinkę i papier do pakowania wysyłki.



Ponieważ Owen jest za mały by rozumieć wartość pieniędzy, rodzice postanowili mu to przedstawić w bardziej obrazowy sposób. Mama wytłumaczyła synowi, że za to, co udało się uzbierać, można wyżywić 900 małych kangurów przez cały rok.