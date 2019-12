Jasełka na świecie

Jasełka wystawiane w szkołach, domach kultury i kościołach, na dobre wpisały się w klimat świąt Bożego Narodzenia. Coraz częściej przedstawienia te przybierają nietypową formę.

Próba porwania



Rodzicie uwielbiają oglądać swoje pociechy na scenie. Są z nich dumni, bez względu na to czy wykazują się talentem aktorskim, czy nie. Ten krótki filmik pokazuje zabawną sytuację, kiedy to dziewczynka przebrana za owcę porwała dzieciątko Jezus. Nie pomogła interwencja Maryi, a nawet Józefa. Dzieci wszczęły walkę o dziecko. Do akcji musieli wkroczyć dorośli. Rodzice i zaproszeni goście nie mogli powstrzymać się od śmiechu.



Im więcej, tym lepiej



Od czasu do czasu, wspólnoty religijne, czy lokalne podejmują próbę pobicia rekordu i prześcigają się w organizowaniu jasełek, w których bierze udział duża liczba osób. W roku 2013 w Wielkie Brytanii udało się zebrać 898 ludzi.



Rok później, w USA w stanie Utah, w Provo w przestawieniu wystąpiło 1039 wykonawców.



Obecny rekord należy do społeczności miasta Calne w Anglii, gdzie w 2016 roku 1254 osoby wcieliły się w postacie związane z narodzeniem Jezusa. Wydarzenie zgromadziło chrześcijan, przedstawicieli innych wyznań i osoby niewierzące. Uczestnicy podkreślali potrzebę wspólnoty międzyludzkiej i przeżywania radości. Organizatorzy mają nadzieję, że dobra nowina dotrze do wszystkich, bez względu na ich przekonania. W bieżącym roku próby pobicia rekordu podjęli się mieszkańcy miasteczka Poultron-le-Fylde w Anglii. Niestety nie udało im się, ale dzieci i całe rodziny jeszcze długo będą wspominać to wyjątkowe wydarzenie.