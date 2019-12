Dzieci mają rację. Prawda?

"Satyra w krótkich majteczkach. Z uśmiechem przez pokolenia. 500 anegdot naszych dzieci"- zilustrowany zbiór krótkich, zabawnych historyjek z ostatnich 60 lat - zainspirował nas do zapisywania przemyśleń własnych dzieci. Pociechy potrafiły nas zaskoczyć własnym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość, ale też na przyszłość i przeszłość. Zresztą - sami przeczytajcie!

Zdjęcie Spostrzegawcze i prawdomówne - takie właśnie są dzieci /123RF/PICSEL

Podsłuchana rozmowa kuzynostwa - 4 i 3 lata. Maciek odważnie:

Reklama

- Tam za drzwiami jest Baba Jaga. Chodźmy tam.



Zuzia:



- Ale Baby Jagi nie ma, jest tylko w bajkach.



- A o Jasiu i Małgosi słyszałaś? Oni też tak myśleli i jak się skończyło?!



***



Ten sam Maciuś dwa lata później wiedział już dużo o kobietach. Poranek. Rodzina zbiera się do wyjścia. Maciek włożył już buty, Zosia, lat 3, wybiera opaskę do włosów i nie może się zdecydować. Maciek do mamy - Ach, te dziewczyny. Pewnie jak byłaś mała, też tak robiłaś.

- Wtedy Maciusiu nie było takiego wyboru.



- Aha, to było wtedy, gdy Leonardo da Vinci wynalazł rower?

***



Kuba, lat 6, zwierza się ze swoich uczuć:

- Poznałem na wakacjach w Rabce swoją dziewczynę. Mówią jej Halinka. Ma 3 latka. Halinka jeszcze nie rozumie pewnych rzeczy, ale to nic. Jak Halinka będzie miała te spragnione 10 to już będziemy umieli kraść te konie.



***



Dwuletni Krzyś jeszcze zanim poszedł do przedszkola, już potrafił przewidywać przyszłość. Przy przebieraniu grzecznie przeprasza tatę:



- Przepraszam cię tatusiu...



- Za co synku?



- Zepsułem ci okulary.



- Nie zepsułeś, przecież mam je na nosie.



- Zepsułem, kopnełęm i się zepsuły.

- Nie zepsułeś - chciał wytłumaczyć tatuś, ale nie zdążył, bo maluch podciągnął obie nóżki i stópkami kopnął dużego w nos i okulary.



Morał jest jeden - słuchajmy uważnie naszych dzieci.



***



Trzyletnia Sonia, najprawdopodobniej zostanie architektem. Na placu zabaw inne dzieci grzebią patykami w piachu, grzebie i ona. Ciocia pyta:



- Co tam Sońka rysujesz?



- A nic, po prostu kanały przepływowe.



***

Nie wiem, kim będzie Ania. Może dyrektorem banku, ministrem, albo prezydentem? W końcu wie, jakie informacje są istotne, potrafi mieć ostanie zdanie w dyskusji, a nawet robić kilka rzeczy naraz!

- Mamo, muszę ci zadać bardzo ważne pytanie.



- ???



- Ile tata zarabia?



***



Rodzinny obiad w restauracji. Ania już nie może, ale mama próbuję coś jeszcze utargować.

- Ania, jeszcze ten ziemniak, ok?



- Mamo, nie przyszłyśmy tu dyskutować.



***



Innym razem Ania zauważa:

- Mamo, a ja trzymałam dzisiaj dwie sroki za jeden ogon.



- Tak? A w jaki sposób?



- Sikałam i jednocześnie myłam ręce.



***



Trzyletni Filip wbiega z płaczem do pokoju. Starsza siostra, Julka, pyta, co się stało.



- Nie pozwolili mi zagrać w karty!

- Nie przejmuj się! W karty grają tylko dzieci, a my jesteśmy fajni.



Prawda, że Julia miała rację?