Twój szkrab jest uczulony i musi dostawać posiłki inne niż reszta rodziny? Nie wpadaj w panikę. Wprowadzenie diety nie jest wcale takie trudne. Nasze rady ułatwią ci zorganizowanie domowej kuchni na nowo.

Zdjęcie Ostrożność podczas planowania i szykowania posiłków to podstawa. Rodzice alergików rozumieją powagę sytuacji /123RF/PICSEL

Już zapewne wiesz, że alergia pokarmowa polega na niewłaściwej reakcji organizmu na kontakt z alergenem (czyli z tym, co dziecko zje). A najlepszym sposobem, by uniknąć jej objawów, jest wykluczenie z jadłospisu malucha uczulającego składnika. To oznacza, że dziecko powinno przejść na dietę eliminacyjną. Potraktuj żywienie małego alergika jak wyzwanie. Przestrzeganie diety nie będzie trudne, jeśli przeorganizujesz kuchnię i wprowadzisz w życie rodzinne kilka nowych zasad dotyczących przygotowywania posiłków. Tylko wtedy będziesz miała pewność, że maluch otrzymuje wyłącznie to, co służy jego zdrowiu.

Przestrzegaj zaleceń

Kiedy lekarz postawi diagnozę, że twój maluch ma alergię pokarmową (np. na białko mleka krowiego, jaja kurzego czy gluten), szczegółowo wypytaj, co dziecko może jeść, a jakich produktów musi unikać. Wszystkie informacje koniecznie zapisz na kartce (po wyjściu z gabinetu pamiętamy zwykle tylko połowę tego, co usłyszeliśmy) i sięgaj po nią zawsze, gdy układać będziesz nowe menu. Po powrocie do domu zrób dokładną listę produktów zakazanych i powieś ją w widocznym miejscu w kuchni. Pamiętaj, że dziecko z alergią pokarmową (np. na białko mleka krowiego) nie powinno jeść także innych produktów zawierających ten składnik (np. masła, niektórych ciast, wołowiny). Dlatego wpisz na czarną listę nawet produkty ze śladową ilością "waszego" alergenu w składzie.

Szukaj zamienników

Doświadczone mamy już wiedzą, że stosując zamienniki, można ugotować prawie wszystko. Jeśli maluch jest uczulony na jaja kurze, spróbuj zastąpić je przepiórczymi lub w ogóle zrezygnować z dodawania ich do potraw (tak możesz przygotować ciasto owocowe z kruszonką, naleśniki i wiele innych specjałów). Mleko zastępuj wodą lub preparatem mlekozastępczym, a mąkę pszenną - mąką bezglutenową (ryżową, kukurydzianą, gryczaną lub specjalnymi bezglutenowymi mieszankami mącznymi). Produkty te możesz spokojnie wprowadzić do menu całej rodziny. Z pewnością nikt z domowników nie zauważy, że panierka na schabowym jest zrobiona z jajek przepiórczych i bułki bezglutenowej.

Nie musisz się uczyć gotowania od nowa, po prostu próbuj modyfikować znane ci przepisy. Jeśli nie masz odwagi lub brakuje ci pomysłów, sięgnij po książki, np. "Dieta dla alergików. Jak uniknąć alergii pokarmowych. Przepisy i wskazówki" , Amanda Cross. Wiele ciekawych pomysłów na dietetyczne potrawy dla uczulonych dzieci znajdziesz też na stronach internetowych (np. www.malyalergik.pl, strony producentów żywności dla niemowląt i dzieci).