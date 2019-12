Niebezpieczne zabawki 2.0. O czym musisz wiedzieć, nim je kupisz?

Technologia na dobre przeniknęła już w nasze życia – dotyczy to również najmłodszych. Kupowane zwyczajowo w prezencie misie, lalki, samochodziki czy puzzle coraz częściej bywają zastępowane przez zabawki multimedialne oraz wszelkiego rodzaju elektronikę: smartfony, smartwatche, konsole.

Zdjęcie Chętnie kupujemy smartwatche swoim dzieciom. Rzadziej myślimy o tym, czy to na pewno bezpieczne / 123RF/PICSEL

Komunia, urodziny, sukces w olimpiadzie bądź zawodach czy zdobycie paska na świadectwie to tylko kilka z licznych powodów do obdarowania dziecka wyjątkowym prezentem. Niewielu z nas zastanawia się nad niebezpieczeństwami jakie mogą się wiązać z kupnem dziecku sprzętu, który może łączyć się z internetem. O czym musisz wiedzieć, zanim kupisz dziecku nowoczesną, elektroniczną zabawkę?

Mów do mnie jeszcze

Interaktywna lalka czy piesek-robot nie brzmią jak potencjalne zagrożenie. A jednak! Zabawki, z którymi dziecko może się porozumiewać, mogą gromadzić nasze dane. Nieświadome niebezpieczeństwa dzieci chętnie podają swoje imiona, adresy czy pozornie niewinne informacje o tym co lubią. W czym tkwi niebezpieczeństwo?

Prosta zabawka, ze względu na oferowane sposoby łączności z innymi urządzeniami może posłużyć do pozyskania różnych zapisanych na niej danych. Istnieje zagrożenie, że niepożądana osoba może uzyskaćdostęp do wszelkich plików dźwiękowych, które przechowywane są w pamięci elektronicznej zabawki. Jednak to nie jedyny problem. - Kilka lat temu europejskie stowarzyszenie konsumentów BEUC zaskarżyło producentów tego typu zabawek,- przypomina Przemysław Jaroszewski, ekspert CERT Polska. - Okazało się, zabawki nie miały odpowiednich zabezpieczeń przed nieupoważnionym dostępem, a ponadto nagrania mogły trafiać do firm w celach marketingowych.- dodaje.

Jeżeli decydujesz się kupić dziecku zabawkę, z którą może się porozumiewać, uczul je na kwestię prywatności. Maluch powinien wiedzieć, że nie powinien podawać imienia, nazwiska i adresu nie tylko nieznajomym. Zakaz dotyczy także ulubionej lalki czy mechanicznego zwierzątka.

Smartwatch nie zawsze bezpieczny

Niekwestionowanym hitem zarówno wśród dorosłych, jak i wśród młodzieży są z pewnością smartwatche. To urządzenia, które łączą w sobie funkcje tradycyjnego zegarka (stoper, minutnik, pomiar czasu) oraz niektóre funkcje smartfona (sterowanie odtwarzaczem muzyki, wyświetlanie powiadomień z portali społecznościowych). Co może być w nich groźnego?

Wielu rodziców decyduje się na zakup takiego urządzenia ze względu na bezpieczeństwo dziecka. Dzięki zainstalowanej karcie SIM oraz mechanizmowi GPS w niektórych typach urzadzeń rodzic ma dostęp do lokalizacji swojej pociechy. Wydaje się to być idealnym rozwiązaniem, kiedy chcemy wypuścić latorośl na podwórko. Rzeczywistość jest jednak dużo bardziej skomplikowana.

Dane wrażliwe, jakimi niewątpliwe są informacje o dokładnym położeniu człowieka, powinny być zabezpieczone niezawodnym systemem ochronnym. Niestety rzeczywistość pokazuje, że producenci smartwatchy - często nie przywiązują do tego należytej wagi. Zdarza się, że oprogramowanie smartwatcha przesyła dane bez wcześniejszego szyfrowania. Taka praktyka ułatwia przechwycenie informacji przez osoby postronne. Zwykle nie mamy także gwarancji, że serwery, na których przechowywane są dane o lokalizacji, są wystarczająco skutecznie zabezpieczone przed cyberatakami.

Nietrudno wyobrazić sobie, jak groźne może stać się takie narzędzie w rękach przestępcy seksualnego. Zanim zdecydujesz się na zakup takiej zabawki dla swojego dziecka, zasięgnij porady specjalistów i dowiedz się, czy dane przechowywane przez urządzenie są wystarczająco chronione.

Uzależnienie

Do niedawna uzależnienie kojarzyło nam się przede wszystkim nadmiernym używaniem substancji psychoaktywnych. Wraz z rozwojem technologii pojawiło się także uzależnienie od komputerów, smartfonów czy gier komputerowych. Co gorsza, temat ten zaczął dotyczyć również dzieci oraz młodzieży.

Samo granie w gry czy korzystanie ze smartfona nie jest jeszcze powodem do wszczynania alarmu. Większość dzieci potrafi regulować czas, który spędza przed ekranem i rozsądnie korzysta z nowych technologii. Zdarza się jednak, że część z nich spędza w sieci zbyt wiele czasu, a zaabsorbowanie czynnościami online przekracza zdrowe granice. Nadużywające internetu dzieci w miarę upływu czasu coraz bardziej tracą zainteresowanie innymi rzeczami. Dotyczy to nie tylko hobby, ale także spotkań z przyjaciółmi, nauki czy nawet jedzenia i potrzeb fizjologicznych. Z reguły do absolutnego minimum ograniczają sen, co przekłada się na gorsze samopoczucie fizyczne i psychiczne, a co za tym idzie także na obniżone wyniki w nauce.

Jeżeli zauważasz podobne objawy u swojego syna czy córki, zacznij od szczerej rozmowy. Zgodnie z zasadą "lepiej zapobiegać niż leczyć" postarajcie się ustalić zasady korzystania z ekranów jeszcze zanim nowe urządzenia pojawią się w domu. Jeżeli decydujesz się na zakup konsoli, trzymajcie ją w salonie, a nie w pokoju dziecka. Koniecznie ustalcie także reguły w korzystaniu ze smartfona w nocy. Wyjaśnij jak niekorzystne jest niewysypianie się i jak negatywny wpływ na zdrowie może mieć niebieskie światło.

Pułapki social mediów

Pomimo ograniczeń wiekowych na wielu portalach społecznościowych możemy spotkać dzieci poniżej wymaganej granicy wiekowej. Jak do tego dochodzi? Oszukanie systemu nie jest trudne, najczęściej by obejść to zabezpieczenie, wystarczy wpisać inny rok urodzenia. Co takiego może spotkać dziecko w świecie mediów społecznościowych?

Zdecydowana większość dzieci i młodzieży korzystających z portali społecznościowych ma kontakt z różnego rodzaju szkodliwymi treściami - materiałami pełnymi przemocy, nawołującymi do nienawiści, promującymi niebezpieczne dla zdrowia zachowania. Oczywistym zagrożeniem są zdjęcia czy filmy o treści pornograficznej. Dziecko nie musi ich wyszukiwać samodzielnie. Z pomocą komunikatorów może otrzymywać linki z treściami odpowiednimi dla osób pełnoletnich. To także droga dla pedofili, którzy w łatwy sposób mogą nawiązać kontakt z niczego nieświadomą ofiarą, z czasem uzależniając ją od siebie. Grooming, sexting, pedofilia... To jednak nie jedyne zagrożenia czekające w "społecznościówkach".

- Częsty kontakt z "idealnym" życiem przedstawianym w mediach społecznościowych może wywołać u dziecka obniżenie samooceny. Obserwacja zdjęć umieszczonych w sieci często pozwala stwierdzić, że popularni ludzie prowadzą życie pełne radości, nie mają problemów. Do tego zawsze idealnie wyglądają - mówi Anna Borkowska z Akademii NASK. - Dorastającym młodym ludziom często wydaje się, że świat jest czarno-biały. Autorytet internetowych celebrytów bywa dla nich niepodważalny. To prosta droga do zaburzeń odżywiania (po to, żeby chociaż trochę zbliżyć się do perfekcyjnego wyglądu idola) czy depresji (bo ich życie nie wygląda tak jak to widziane w social mediach) - dodaje ekspertka.

Zanim zakupisz dziecku smartfon, porozmawiaj z nim na temat zagrożeń czających się w sieci. Ostrzeż przed rozmową z nieznajomymi, wskaż na niebezpieczeństwo, jakie rodzi podawanie swoich danych. Nie rezygnuj z rozmowy z dzieckiem, które już posiada swój telefon. Zakup nowego modelu może być okazją do rozmowy o tym, że świat wykreowany w social mediach jest często sztuczny. Dla osób w okresie dojrzewania (czy nawet młodszych) taka świadomość wcale nie jest oczywista. Nie podsuwajmy młodszym dzieciom pomysłu, że może zarejestrować się na portalu obchodząc regulamin. W ten sposób uczymy je oszustwa i wybiórczego podejścia do zasad.

Zakazane filmy

Powszechny dostęp do filmów pornograficznych stanowi palący problem. Zabezpieczenia w sieci łatwo ominąć. Kontrola rodzicielska, potwierdzenie jednym kliknięciem "tak, mam 18 lat" to mechanizmy, które łatwo obejść nawet ośmio- czy dziesięciolatkom.

Wydaje ci się, że pornografia to jedyne niebezpieczne filmy, jakie czyhają na dziecko w sieci? Masz rację - wydaje ci się. Wiele portali, na których można oglądać filmy ma w swoich zasobach bardzo szkodliwe treści.

Jednym z takich zjawisk jest patostreaming. W tego typu relacjach nadawanych na żywo w internecie dzieci i młodzież mogą oglądać zachowania patologiczne: libacje alkoholowe, przemoc, wulgarny język, niszczenie przedmiotów, awantury i bójki między partnerami. . Jakby tego było mało, często za dostęp do takich treści dzieci są gotowe płacić swoim idolom.

W sieci łatwo trafić także na nagrania prezentujące przemoc rówieśniczą. Publikowanie kompromitujących filmików to także przejaw przemocy wśród dzieci i młodzieży. Ofiarą takiej internetowej agresji może być także twoje dziecko. Może ono być także jej sprawcą. Pamiętaj o tym i reaguj, jeśli tak się zdarzy. To ważna kwestia, wielu rodziców ma bowiem pokusę, aby idealizować swoje dziecko i trudno im przyznać, że ich pociecha mogłaby wyrządzić komuś krzywdę.

Rady? Przede wszystkim rozmawiajcie! Wspieraj swoje dziecko, jeśli stało się ofiarą cyberprzemocy. Uczul je, aby reagowało na każdy objaw agresji czy próby dręczenia innych, jeśli jest świadkiem takich sytuacji. Jeżeli jest sprawcą przemocy - podejmij zdecydowane działania tak, aby twoje dziecko zmieniło swoje zachowanie. Wspieraj je w tej zmianie i wyciągnij do niego rękę. Być może w ten sposób reaguje na sytuacje, w których nie radzi sobie ze stresem.

Zabezpieczenia

Zanim podarujesz dziecku urządzenie, które może połączyć się z internetem, zainstaluj na nim programy antywirusowe oraz kontroli rodzicielskiej. W sieci istnieje wiele tego typu aplikacji. Za ich pomocą możesz zablokować dostęp do treści skierowanych dla dorosłych, kontrolować ilość czasu spędzaną w mediach społecznościowych, jak również sprawdzić, na jakie strony zagląda twoja pociecha. Wiele z nich posiada także opcję monitorowania położenia, co może być przydatne, gdy pozwalasz na samodzielne eskapady.

Pamiętaj, że nawet najlepsze programy i aplikacje nie zastąpią świadomości zagrożeń. Nie tylko rozmawiaj z dzieckiem, ale także dokształcaj się w kwestii nowych zjawisk popularnych w świecie młodzieży. Często to właśnie nieświadomość jest powodem braku reakcji dorosłych na potencjalnie niebezpieczne zachowania i zjawiska.



