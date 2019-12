Piękna w ciąży: na ratunek wrażliwej skórze

Masz delikatną, skłonną do podrażnień cerę? Kosmetolog podpowiada, w jaki sposób powinnaś teraz o nią zadbać.

Zdjęcie Zazwyczaj kobiety mające wrażliwą cerę narzekają na uczucie ciągłego napięcia skóry /123RF/PICSEL

Nawet jeśli do tej pory nie miałaś problemów z cerą, teraz może stać się ona wrażliwa i przesuszona. - Hormony ciążowe sprawiają, że włókna kolagenu i elastyny, które odpowiadają za kondycję i elastyczność skóry, stają się delikatne i mniej rozciągliwe, przez co łatwiej dochodzi do różnego rodzaju podrażnień - wyjaśnia Agnieszka Mienik, kosmetolog. Zazwyczaj kobiety mające wrażliwą cerę narzekają na uczucie ciągłego napięcia skóry: staje się ona przesuszona, szorstka, słabną jej bariery obronne, a w niektórych miejscach (najczęściej na przedramionach, szyi, głowie) pojawiają się swędzące, zaczerwienione zmiany.

Twój plan pielęgnacji

Reklama

Nasz ekspert podpowiada, jak dbać o wrażliwą skórę w czasie ciąży, aby zapewnić jej skuteczną ochronę i złagodzić podrażnienia.



● Wybieraj apteczne kosmetyki. Warto kupować preparaty do pielęgnacji skóry w aptece, szczególnie tzw. dermokosmetyki. Co prawda mogą być nieco droższe, ale za to ich receptura opiera się na bezpiecznych składnikach, co zmniejsza ryzyko wystąpienia podrażnień.



● Stosuj odpowiednie kremy i balsamy. Czyli takie, które są przeznaczone dla cery wrażliwej. Zwykle zawierają one substancje, które poprawiają kondycję skóry i wzmacniają jej funkcje obronne (m.in. wazelinę, glicerynę, masło shea, oliwę z oliwek). Uwaga: sprawdź, czy krem na dzień został wzbogacony w filtry przeciwsłoneczne (minimum SPF 30), ponieważ wrażliwa cera potrzebuje dobrej ochrony przed słońcem.



● Smaruj się regularnie. Po każdym prysznicu (nie powinien trwać zbyt długo, bo woda wysusza skórę!) posmaruj się balsamem lub masłem do ciała. Dzięki temu nie tylko zapobiegniesz podrażnieniu skóry, ale też wystąpieniu rozstępów. Do kąpieli używaj łagodnych preparatów, np. olejków, które pozostawią na ciele ochronny film.



● Chroń twarz przed mrozem. Na dzień stosuj ochronny krem i fluid o lżejszej konsystencji (te mocno kryjące mogą przesuszać cerę). Wieczorem, po zmyciu makijażu, posmaruj buzię kremem wzbogaconym w składniki regenerujące. Do demakijażu używaj łagodnych płynów micelarnych, które jednocześnie oczyszczają i nawilżają skórę, lub specjalnych żeli do mycia przeznaczonych do cery wrażliwej.