Przyj z miłością

Niekiedy życzliwe położne zachęcają rodzące, by „parły z miłością”, koncentrując się nie na własnym bólu, a na dziecku, które właśnie przechodzi do zupełnie nowej rzeczywistości i przeżywa prawdziwy szok.

Zdjęcie Noworodek odbywa długą, trudną, ekscytującą, a chwilami też przerażającą podróż /123RF/PICSEL

Podobno poród drogami (i siłami) natury trwa tak długo, by noworodek mógł lepiej zaadaptować się do czekających go zmian. Przeciskając się przez kanał rodny w drugim okresie porodu zostaje oczywiście ściśnięty, ale i wymasowany, w pewnym sensie zahartowany, a z jego dróg oddechowych wydostaje się nadmiar płynu, dzięki czemu już "po drugiej stronie brzucha" łatwiej będzie o zaczerpnięcie powietrza i pierwszy oddech. Styka się też z dużą ilością dobroczynnych bakterii, więc jego organizm otrzymuje naturalny, wyjątkowy prezent na start - korzystną florę bakteryjną. Maluchy urodzone poprzez cesarskie cięcie pozbawione są niestety takiego biologicznego wsparcia. Niektórzy właśnie w tym upatrują przyczynę ich pewnych problemów zdrowotnych z alergiami na czele oraz obniżonej odporności, tradycyjnie łączonych z porodem-operacją.

Zwykle myśląc o porodzie koncentrujemy się na osobie i przeżyciach kobiety, zapominając o tym, że dziecko też ma wówczas do wykonania potężną pracę. Choć nie do każdego trafia teoria traumy narodzin, której autorem był austriacki psychoanalityk, Otto Rank, nie sposób zaprzeczyć, że sam poród i wszystko to, co dzieje się w okresie okołoporodowym stanowi ogromne przeżycie dla przychodzącego właśnie na świat małego człowieka. Naukowcy są zgodni - noworodki doznają wtedy szoku, ale na szczęście można zrobić wiele, by był on jak najmniejszy. Rodząca, mimo ogromu wysiłku i cierpienia ma swego rodzaju "przewagę" nad dzieckiem - ona wie, co się z nią dzieje, przy dobrej woli personelu medycznego współpracuje z nim, by łagodzić doznania bólowe, chociażby przybierając różne pozycje i szukając tej najdogodniejszej. Noworodek tego zrobić nie może, chcąc nie chcąc, musi poddawać się działającym nań, zupełnie niezrozumiałym siłom. Jemu nie pomogą uspokajające słowa położnej, swą podróż w pewnym sensie odbywa samotnie.

W pewnym uproszczeniu przyjmuje się, że tak naprawdę to dziecko decyduje, kiedy się narodzi. Dzieje się tak, gdyż jego mózg wysyła sygnał odbierany przez matczyny układ nerwowy i wzywający do produkcji oksytocyny. Systemowi temu daleko jednak do doskonałości, bo wiele maluchów rodzi się o wiele za szybko, przed czasem, kiedy ich organizmy nie są jeszcze gotowe do życia poza środowiskiem wewnątrzmacicznym.