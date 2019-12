Przesądy ciążowe ciągle żywe?

Wydawałoby się, że w XXI wieku nie ma miejsca na zabobony ciążowe, które wyznaczały kiedyś tor postępowania naszych babć. A jednak wiele z nas myśląc o tym, co "dobre" dla dziecka jest w stanie uwierzyć i z robić dosłownie wszystko.

Ciąża to wyjątkowy okres w życiu każdej kobiety. Takie zdanie przewija się przez tysiące poradników, magazynów rodzinnych i programów telewizyjnych. Do znudzenia. Choć bezdyskusyjnie, jest to okres wyjątkowy. W łonie matki rozwija się płód z czasem "nawiązując" kontakt ze światem zewnętrznym i ciesząc każdym swoim ruchem. Ciąża to okres rozrastania się i olbrzymiej radości, - bo powstało nowe życie, spuścizna, potomstwo, a wreszcie owoc miłości dwojga ludzi. To czas planowania, poważnych zmian egzystencjonalnych i jedynej w swoim rodzaju, błogości, która nie spotyka kobiety już w żadnej innej sytuacji życiowej. Okres ochronny, - tak mawia się o czasie ciąży.



To nie tylko wyrysowana, wymalowana wręcz laurka, która jest najlepszym, co może spotkać kobietę. Bo właśnie wtedy, najważniejsze dla przyszłej mamy są emocje. W duszy gra i śpiewa, w sercu płacze, a na twarzy obojętnieje. Niezliczona ilość przejść ze stanu przygnębienia do niemalże euforii, to typowe i normalne w tym czasie. Co potwierdza tylko powszechną tezę, że z kobietą w ciąży lepiej nie "dyskutować" (czytaj nie spierać się). I właśnie w tym okresie tak chłonnym dla rozwoju wewnętrznego przyszłej mamy, nawet najsilniejsze racjonalistki tracą grunt pod nogami, gdy docierają do nich ciążowe zabobony. Bo która z matek zrobiłaby coś, co jeszcze w okresie "hodowlanym" mogłoby zaszkodzić mającemu przyjść na świat jej dziecku? Więc wierzymy, słabiej lub mocniej w to, co podsuwają nam na tacy nasi bliscy, znajomi i obcy zupełnie ludzie.



Wszystko to dla naszego "dobra" i "dobra" dziecka. Mówiąc jednak szczerze nie dla spokoju wewnętrznego, bo słysząc wiele z przesądnych teorii, bardzo łatwo przy podatnym gruncie, można popaść w poważne fobie. Dlatego przesądy są o tyle ciekawym zjawiskiem, jeśli jednym uchem je wpuszczamy, a drugim uwalniamy i nie obracamy do góry nogami całego dotychczasowego porządku naszego świata, po to tylko, aby wyeliminować niepokój związany z danym przesądem?

Najpopularniejsze przesądy ciążowe:

• kobieta, która w okresie ciąży ulegnie poparzeniu, może oczekiwać, że dziecko będzie miało znamię w tym samym miejscu na skórze. (takie przekonanie nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, ani powiązania)

• kobieta w ciąży nie powinna nosić łańcuszków na szyi, korali i naszyjników, pasków. Musi także uważać na wszelkie kable, np. od odkurzacza lub zwykłej przedłużki - w razie noszenia takiej biżuterii lub zaplątania w kable, sznury dziecku grozi owinięcie pępowiną i nawet uduszenie. (takie przekonanie nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, ani powiązania)

• kobieta w ciąży nie powinna używać w czasie jedzenia noża - dziecko może urodzić się z rozszczepem wargi. (takie przekonanie nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, ani powiązania)

• kobieta w ciąży nie powinna przymierzać okularów, gdyż dziecko będzie miało wadliwy wzrok. (takie przekonanie nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, ani powiązania)

• kobieta w ciąży nie może przechodzić pod sznurkiem na pranie - podobnie, jak przy biżuterii i kablach, dziecko może się uwikłać w pępowinę. (takie przekonanie nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, ani powiązania)

• przed porodem nie wolno kupować dla dziecka bucików, podobno przynosi pecha, a nawet nieszczęście - śmierć przy porodzie. (takie przekonanie nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, ani powiązania)

• kobieta w ciąży nie może się chwytać za twarz w momencie strachu, nagłego lęku - dziecko może mieć znamię w tym miejscu. (takie przekonanie nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, ani powiązania)

• kobieta w ciąży, która nie wygląda korzystnie i mówiąc potocznie "brzydnie", może oczekiwać narodzin córki. Ta podobno zabiera urodę mamie (takie przekonanie nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, ani powiązania)

• kobieta w ciąży nie powinna podróżować siedząc tyłem, bo dziecko może ułożyć się do porodu pośladkowo i konieczne będzie cięcie cesarskie. (takie przekonanie nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, ani powiązania)

• kobieta w ciąży ze "szpiczastym" brzuszkiem może oczekiwać narodzin syna. (takie przekonanie nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, ani powiązania)

• nie wolno przed narodzinami kupować pełnej wyprawki dla dziecka, nie wolno urządzać pokoju dziecięcego. Najpewniej zabezpieczyć, tylko to, co konieczne do szpitala, resztę dopiero po rozwiązaniu, inaczej nieszczęście murowane! (takie przekonanie nie ma żadnego naukowego uzasadnienia)

• kobieta w ciąży nie może ścinać włosów, w ten sposób przyczyni się do głupoty dziecka ? (takie przekonanie nie ma żadnego naukowego ani medycznego uzasadnienia)

• kobieta w ciąży czytająca same "mądre" książki może liczyć na narodziny geniusza. Chociaż ta teza raczej pozostaje tylko w sferze zabobonów, bo nie ma realnych podstaw, podobne przekonanie, co do słuchania muzyki klasycznej ma podstawy naukowe.

• przyszłe matki słuchające muzyki klasycznej, spokojnej, tym samym pozytywnie wpływają na rozwój płodu.

• kobieta w ciąży nie może patrzeć na księżyc, - dziecko może być łyse i brzydkie. (takie przekonanie nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, ani powiązania)

• kobieta w ciąży nie może podzielić się radosną nowiną przed ukończeniem trzeciego miesiąca ciąży. Inaczej to przynosi pecha. (takie przekonanie nie ma żadnego naukowego uzasadnienia)

• kobieta w ciąży nie może patrzeć przez wizjer albo dziurkę od klucza, bo dziecko będzie miało zeza. (takie przekonanie nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, ani powiązania)



• kobieta w ciąży nie może wieszać firanek, bo wiązadła podtrzymujące brzuch mogą się zerwać. Ten przesąd, choć nieprawdziwy ma swoje podstawy w podstawowych zaleceniach lekarskich na okres ciąży - ograniczenie aktywności fizycznej, ograniczenie wykonywanych prac domowych. To zwiększa bezpieczeństwo przyszłej mamy i dziecka.

• kobieta w ciąży nie może długo patrzeć, na obcą osobę, bo dziecko będzie do niej podobne po narodzinach. (takie przekonanie nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, ani powiązania)

I pamiętajcie, jednym uchem "wpuszczamy", drugim ?