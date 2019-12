Nie odkryjemy prochu pisząc, że internauci pokpiwają sobie praktycznie ze wszystkiego. Jednak pielęgniarka strojąca sobie żarty z rodzących i parodiująca wydawane przez nie odgłosy, to już zbyt wiele. Na kobietę spadła lawina krytyki.

Zdjęcie Rodzące oczekują od swych położnych empatii i zrozumienia /123RF/PICSEL

Danyelle Solie, pielęgniarka z USA na co dzień pracująca na oddziale położniczym podzieliła się ze światem kontrowersyjnym nagraniem. Przewrotne poczucie humoru czy brak instynktu samozachowawczego? Nie wiadomo. Wideo przedstawia nią samą wcielającą się w rolę nękanej skurczami położnicy. Nie sposób jednak nie dostrzec, że to parodia, zwłaszcza, że żartownisia zaczyna tańczyć w rytmie wydawanych przez siebie odgłosów. Oliwy do niebezpiecznie wysokiego ognia dolała podpisując występ słowami: "Wiemy, że wy wszystkie tylko udajecie".

Oburzone internautki domagają się zwolnienia z pracy dowcipnej pielęgniarki, wytykając jej brak profesjonalizmu, wrażliwości i taktu. Twierdzą, że najwyraźniej minęła się z powołaniem. Ich zdaniem to karygodne, by pracownica szpitala dworowała sobie w ten sposób z pacjentek znajdujących się pod jej opieką, a zarazem sugerowała, że ból porodowy to jakieś wymysły.

Dyskusyjny materiał został odtworzony w sieci już ponad 20 milionów razy. Czyżby o taką sławę chodziło?



Autorka filmiku nic sobie nie robi internetowej burzy, którą przecież sama rozpętała. Twierdzi, że jakoś musi rozładować napięcie towarzyszące jej podczas pracy z rodzącymi.