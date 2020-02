Krępujący problem rodzących?

Lewatywa, przez wiele rodzących oceniana jako dość nieprzyjemny zabieg, nie jest już koniecznością. W wielu szpitalach w ogóle się jej nie przeprowadza, można też nie wyrazić na nią zgody. Mogą się jej poddać te panie, które obawiają się niekontrolowanego wypróżnienia podczas parcia.

Zdjęcie Wizja krępującego wypadku stresuje niektóre przyszłe mamy - niepotrzebnie /123RF/PICSEL

Jeśli w danej placówce nie ma już zwyczaju stosowania lewatywy, można zadbać o nią w domu, albo zakupić zestaw w aptece i poprosić salową lub położną o jej wykonanie. Często w ogóle nie ma takiej potrzeby, bo organizm rodzącej kobiety sam "oczyszcza się" przed porodem - wówczas zdarzają się biegunki, niekiedy nawet dość gwałtowne. Dlatego problem krępującego wypróżnienia się na sali porodowej na oczach lekarza, położnej i osoby towarzyszącej w wielu przypadkach rozwiązuje się sam.

Reklama

Trzeba jednak zaznaczyć, że personel medyczny przyzwyczajony jest do takich widoków i niewiele jest w stanie go zaskoczyć. Medycy, którzy przyjęli setki porodów wiedzieli już w zasadzie wszystko. Rodzącym niekiedy zdarzają się gwałtowne wymioty w momencie gdy akcja porodowa zaczyna się rozkręcać, niekontrolowane wypróżnienia w drugiej fazie porodu (podczas wypierania dziecka), czy też oddawanie moczu. Niektóre kobiety bardzo stresuje taka perspektywa, zwłaszcza jeśli rodzić będą w obecności partnera czy przyjaciółki. Nie należy się tym przejmować, tylko uznać takie wypadki za element porodowej fizjologii. Zwykle jednk przyszłe mamy stresują się nimi na długo przed porodem, w jego trakcie może się okazać, że jakiś irracjonalny wstyd to ostatnie, o czym będą myśleć.

Zabieg z lewatywą niekiedy bywa bolesny, choć wcale nie musi tak być. Argumentem za jego przeprowadzeniem bywa też chęć ochrony noworodka przed bakteriami kałowymi obecnymi w stolcu.

Co ważne, zarówno lewatywa, jak i depilowanie okolic intymnych przed porodem są zbędne z medycznego punktu widzenia - takie jest też oficjalne stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).