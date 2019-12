Straszono, że są niebezpieczne dla kobiet w ciąży, bo przenoszą pasożyty, w tym groźnego pierwotniaka Toxoplasma gondii. Zdarzało się, że opiekunki pozbywały się z domu swoich pupili dla dobra przyszłego dziecka. Tymczasem toksoplazmozą można zarazić się nie tylko przez koty.

Kot zagraża ciąży? Zamiast powtarzać nieprawdziwe mity, warto sięgnąć po wiedzę

Wystarczy zjeść surowe mięso, albo niedostatecznie wysmażone. Dlatego też przyszłe mamy powinny zrezygnować ze spożywania tatara, czy sushi. Ryby, jak najbardziej, są zalecane ciężarnym, ze względu na wysoką zawartość kwasów omega. Niech jednak, nim trafią na talerz, zostaną poddane obróbce cieplnej.



Niebezpieczne może być także wypicie niepasteryzowanego mleka, prosto od krowy lub zjedzenie nieoczyszczonych warzyw, na których jest jeszcze ziemia.



W okresie ciąży należy dbać szczególnie o higienę w kuchni, ponieważ pierwotniaki Toxoplasma gondii mogą znajdować się np. na desce do krojenia, bądź nożu, jeśli te sprzęty miały styczność z surowym mięsem.



Toxoplasma gondii może uszkodzić płód, wywołując wady układu nerwowego, a nawet poronienie.



Bezpieczny kot



Wracając do bytności kota w domu - podkreślić trzeba, że sam kot nie jest niebezpieczny. Tak naprawdę niebezpieczne są jego odchody. Najlepiej więc nie czyścić kuwety własnoręcznie, tylko zaangażować do tej czynności innego domownika. Jeśli już przyszła mama musi uprzątnąć ubikację zwierzaka, poza specjalną łopatką do usuwania kocich kup, może zaopatrzyć się w jednorazowe rękawiczki.



Nie panikuj, zrób badania krwi



Przeciwciała IgG pozwalają stwierdzić, czy kobieta kiedykolwiek była zarażona Toxoplasma gondii. Z kolei badanie przeciwciał IgM pozwala sprawdzić, czy ciężarna aktualnie nie jest zarażona. Ich obecność we krwi, bowiem, najprawdopodobniej oznacza świeżą lub niedawno przebytą infekcję.



Najgroźniejsza jest toksoplazmowa w pierwszym trymestrze ciąży. Gdy dojdzie do zakażania w kolejnych trymestrach ryzyko powikłań maleje. Lekarz ginekolog zleca antybiotyk, który przyszła mama powinna zażywać do końca ciąży.



Co ciekawe, jeśli kobieta zarazi się przed ciążą toksoplazmozą, układ odpornościowy zdąży wytworzyć przeciwciała, więc zakażenie jest mało prawdopodobne. Rozwijające się w łonie mamy dziecko jest wtedy całkowicie bezpieczne.



