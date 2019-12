Dietą w rozstępy

Ich pojawienie się jest z reguły bezobjawowe, ale może być połączone z delikatnym odczuciem swędzenia, sporadycznie odczuwa się także pieczenie. Z reguły pojawiają się na brzuchu, piersiach, ale wiele osób skarży się również na nieestetyczny wygląd skóry bioder, pośladków i wewnętrznej strony ud.

Zdjęcie Na pojawienie się rozstępów są szczególnie narażone kobiety w ciąży /123RF/PICSEL

Przyczyn powstawania rozstępów jest wiele: niewłaściwa, uboga w składniki odżywcze (witaminy, mikro- i makroelementy) dieta, spożywanie zbyt dużej ilości soli, nagły wzrost lub spadek masy ciała, brak ruchu.



Dużą rolę odgrywa tu zwłaszcza niedostateczna ilość cynku, który usprawnia pracę komórek skóry. Skąd się biorą?



Rozstępy tworzą się na poziomie skóry właściwej, a ich powstawanie wynika z zaburzeń działania komórek odpowiedzialnych za produkcję 2 rodzajów cennych dla naszej skóry białek: kolagenu i elastyny.



Białka te mają postać włókienkowatą, tworząc uporządkowaną siateczkę, dzięki czemu skóra nabiera elastyczności, jędrności, sprężystości oraz odpowiedniego napięcia.



Podczas nadmiernego rozciągania się skóry (np. w czasie ciąży, dojrzewania, przy otyłości, nadmiernym nagłym wzroście wagi) dochodzi do zerwania regularnej sieci włókien, czego efektem są właśnie rozstępy. Jednak w tym samym czasie nasz naskórek staje się cieńszy, bardziej wiotki, zapada się tworząc charakterystyczne wyżłobienia.



Efekt? Rozstępy stają się coraz bardziej widoczne. Nie tylko u kobiet w ciąży... Powszechnie sądzi się, że rozstępy to przypadłość kobiet w ciąży, lub po porodzie.



Tymczasem okazuje się, że brzydka skóra to mankament, na który skarżą się również ludzie otyli, nastolatki w okresie dojrzewania, kobiety w okresie menopauzy, osoby o częstych wahaniach wagi (także podczas nagłego spadku masy ciała można nabawić się rozstępów), czy osoby będące wielokrotnie na dietach niskokalorycznych.



Na rozstępy skarżą się również kulturyści, osoby przyjmujące leki sterydowe oraz osoby z predyspozycjami genetycznymi. Brzydkie czerwone paski, które z czasem bledną i przekształcają się w rowki o porcelanowo białym kolorze mogą się przydarzyć naprawdę nie tylko kobietom w ciąży. Jednak najczęściej rozstępy występują właśnie w tym czasie.



Co robić?



Jak się pozbyć nieestetycznych grudek? Zasada jest prosta: jeżeli twoja skóra będzie bardziej elastyczna, nawilżona i ukrwiona, to masz większą szansę, na to, że w ogóle unikniesz rozstępów lub będą na tyle małe i płytkie, że po jakimś czasie znikną. Dlatego warto już od pierwszych miesięcy ciąży smarować brzuch i pośladki odpowiednimi preparatami. Jakie będą efekty? Rozpieść skórę...



Żele i kremy na rozstępy wzmacniają skórę, gdyż stymulują produkcję kolagenu i elastyny. Najlepiej gdy stosowane kosmetyki zawierają takie składniki jak związki krzemu, które sprzyjają regeneracji włókien kolagenowych i elastycznych oraz zwalczają wolne rodniki, czy kwas mlekowy, który zmniejsza rogowacenie naskórka.



Bardzo ważnym składnikiem preparatów zwalczających rozstępy jest też wyciąg z soi, który ma działanie antyutleniające, przeciwzapalne i pobudza komórki skóry, Nie możemy też zapomnieć o witaminach A, C, E, które znane są z właściwości antyoksydacyjnych oraz sprawią, że naskórek będzie elastyczny.



Jednak samo smarowanie niewiele pomoże, trzeba jeszcze wiedzieć jak to robić! Najlepiej wcierać preparaty zaraz po kąpieli, bo rozgrzana skóra szybciej chłonie substancje odżywcze. Na skórze pośladków można zastosować peeling szorstką rękawicą, ale delikatniejszą skórę brzucha i ud możesz pobudzić myjką lub rękawicą frotte.



Teraz jesteś gotowa na wmasowanie kremu. Jego działanie możesz wzmocnić kilkoma minutami masażu. Wykonuj go kolistymi ruchami, w kierunku serca, pamiętaj tylko aby piersi masować delikatnie opuszkami palców.



Stosuj te zabiegi codziennie, aż do dziewiątego miesiąca ciąży. Po krem czy żel możesz sięgnąć także wtedy, gdy czerwone prążki są już na skórze, a rozstępy są w pierwszej fazie rozwoju. W takiej sytuacji zrezygnuj jednak z intensywnego masażu. Rozciągnięty naskórek jest bardzo wrażliwy, a nieumiejętne masowanie może tylko pogłębić bruzdy i wywołać podrażnienia.



Są jednak panie, które w czasie ciąży nie chcą stosować składników chemicznych zamkniętych w tubkach. Wolą postawić na naturę. Sprawdzonym orężem w walce z rozstępami jest w takim wypadku smarowanie oliwką kosmetyczną lub oliwą z oliwek. Zawierają one mnóstwo witamin i substancji nawilżających, przez co skóra będzie wzmocniona. ...i ciało!



Nie ma jednak cudownego kremu, po którego wcieraniu pozbędziesz się rozstępów. Dlatego musisz pamiętać o stosowaniu odpowiedniej diety.



Ogranicz ilość soli, która zatrzymuje wodę w organizmie. Nie stosuj "cudownych diet", które sprawią, że twoja skóra stanie się jeszcze bardziej nieestetyczna.



Dbaj o za to o bogactwo witaminy E w tym co jesz. Duże jej ilości zawierają sałata, szpinak, chleb pełnoziarnisty, kasze, owoce awokado i kiełki. Bardzo ważnym składnikiem mineralnym, który odpowiada za wygląd naszej skóry jest natomiast cynk. Bruzdy na skórze mogą być oznaką jego niedoboru.

Źródłem tego pierwiastka jest mięso, owoce morza oraz rośliny strączkowe, kasza, orzechy i w gruboziarniste pieczywo. Sama dieta połączona z najcudowniejszym kremem to nie wszystko. Musisz też pamiętać o gimnastyce.



Ruch jest bardzo ważny, gdyż wzmacnia naskórek i poprawia krążenie krwi. W walce z rozstępami skuteczna jest jazda na rowerze, aerobic, intensywny spacer.

Chcesz ładnie wyglądać? Dużo pływaj - woda delikatnie wymasuje i wygładzi miejsca narażone na rozstępy. Nieważne dlaczego nabawiłaś się rozstępów. Ważne byś je pokonała. Nie musisz korzystać z kosztownych zabiegów w salonie kosmetycznym, wystarczy, że znajdziesz chwilę czasu tylko dla siebie i zastosujesz masaże, zapiszesz się na basen, zaczniesz spacerować. Efekty będą wspaniałe!



Joanna Bielas